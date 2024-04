Ontbraam- en finishoplossingen die zo geautomatiseerd en snel zijn, dat je het eerst moet zien om het te geloven. Voeg daarbij een nieuw pand waar de trots vanaf spat en je hebt het recept voor een evenement onder de naam: de Pushing the Edge Days(9, 10 en 11 april 2024). Q-Fin Quality Finishing Machines en partners LVD, Kumatech, Valk Welding, Obotize en Tuwi nodigden klanten persoonlijk uit om met eigen ogen te komen zien hoe ver de ontwikkelingen inmiddels zijn.

Q-Fin zet volgende stap in geautomatiseerd finishproces

Bij de medewerkers van Q-Fin is een nieuw werkwoord ingeburgerd: ‘Q-Finnen’. Directeur Anton Bax vertelt dat het zijn streven is dat dit werkwoord over niet al te lange tijd gemeengoed is. Dat iedereen in de markt de naam Q-Fin kent en daarbij denkt aan de hoogste productiviteit en efficiëntie in ontbramen, afronden en finishen. Dat efficiëntie hoog in het vaandel staat, blijkt tijdens het bezoek van Link Magazine aan het bedrijf in Bergeijk. Twee medewerkers verzorgen een presentatie over de opzet en inhoud van de Pushing the Edge Days en als de bezige Bax van hen het seintje krijgt, schuift hij aan voor zijn deel van het verhaal.

Volledig autonome lijn

Dat deel van het verhaal gaat over de nieuwste ontwikkelingen, de Qonnect+-software, de plannen voor internationalisering en de compleet geautomatiseerde oplossingen. Maar in de basis gaat het erom dat Bax wil overdragen wat er nú kan. ‘We kunnen werkstukken ontbramen van de grootte van een euromunt tot anderhalve meter breed. En we zijn dankzij Qonnect+ in staat om een lijn helemaal autonoom te laten draaien.’ Daarvoor heeft Q-Fin een enorme reeks bewerkingsstations en handlingsoplossingen in huis, zoals robots, omkeerstations, transportbanden en hefhulpmiddelen. De machines van Q-Fin zijn klaar voor de fabriek van de toekomst, maar zoals Bax benadrukt: het gaat niet om wat er in de fabriek van de toekomst gebeurt, maar wat vandaag mogelijk is. Want je bent altijd afhankelijk van de zwakste schakel. ‘Een ERP-systeem moet weten wat er waar moet worden bewerkt. En veel bedrijven zijn gewoon nog niet zo ver.’

‘Onze hele lijn is opgebouwd uit modulaire stations’

Q-Fin is met zijn ontwikkelingen verder dan veel klanten. ‘Iedereen droomt van automatisering; dat merken we ook aan de enthousiaste reacties op onze oplossingen’, vertelt Bax. ‘Maar een heel snelle machine kan niet sneller produceren dan het langzaamste station in de lijn. Aanvoeren, omkeren, afvoeren, alle stappen in de lijn moeten de snelheid van het ontbraamproces kunnen volgen.’ Om een lijn te kunnen realiseren waarin de machine communiceert met alle periferie, om autonoom produceren mogelijk te maken, zijn de ontbraammachines van Q-fin voorzien van een uitgebreide softwareconfiguratie. Het ontbraamproces en de handling kunnen daardoor softwarematig worden geïntegreerd in het productieproces van de klant. Via een universele API kunnen de Q-Fin-stations communiceren met ERP/MES-oplossingen, agv’s, 3D-visionsystemen en robots.

Extreem productief

Tijdens een rondleiding in het nieuwe pand toont Bax een complete productielijn, met aan de voor- en achterzijde een robotcel voor de in- en uitvoer van werkstukken. ‘Deze hele lijn is opgebouwd uit modulaire stations’, legt hij uit. ‘Dat wil zeggen dat je de volgorde van de stations kunt wisselen en ook het type bewerking in de lijn kunt aanpassen. Onze ontbraammachines zijn extreem productief en tot wel vijf keer sneller dan andere merken. Het meest uitgebreide proces werkt met een combinatie van vier komborstels en zes multibrush-rondborstels die in de machine worden gekalibreerd met behulp van een laser. Slijtage van een borstel wordt direct gecompenseerd. En door de combinatie van de stations aan te passen, bepaal je het type finish. Als je bijvoorbeeld alleen de multibrush kiest, krijg je een richtingloze finish.’

Wensenlijst

Als Bax gevraagd wordt naar de volgende stap op zijn wensenlijst, antwoordt hij: ‘Toen we met deze ontwikkeling begonnen, was de machine die we nu hebben, de SER Multibrush-machine, het ideaalbeeld. We willen hiermee natuurlijk ook wel de wereld veroveren, maar om overzees te gaan, heb je goede en betrouwbare partners nodig. Ik geloof dat we nu met een partij in gesprek zijn die dit voor ons kan gaan waarmaken.’

‘Ook een ERP-systeem moet weten wat er waar moet worden bewerkt. Veel bedrijven zijn nog niet zo ver’, ziet Anton Bax. Foto’s: Janet Kooren

Bax vertelde in een eerder interview in Link Magazine dat zijn streven is om de perfecte ontbraammachine te bouwen. Maar de lat komt steeds hoger te liggen, zo is wel duidelijk. Automatisering is één ding, maar de borsteltechniek ontwikkelt zich ook steeds meer. ‘Ideaal zou natuurlijk zijn dat je echt alleen de randjes van een werkstuk kunt behandelen. Maar de ontwikkelingen in de software en automatisering gaan steeds verder. Zo zou je nu al heel goed een machine kunnen leveren waarbij je per werkstuk afrekent.’ Q-Fin levert standaard al een online diagnose en waar nodig 24-uursservice, maar dat is eigenlijk een makkie, want de serviceafdeling heeft het dankzij de kwaliteit van de machines niet heel druk. ‘We hebben heel tevreden klanten’, glimlacht Bax.

Totaalplaatje

‘Innovatie zit in ons bloed’, stelt Bax. ‘Elke dag werkt ons team eraan om ervoor te zorgen dat onze machines beter en sneller werken.’ Innovatie is een onmisbare pijler, benadrukt hij, constante vernieuwing is wat klanten van hem en zijn team verwachten. ‘Pushing the Edge’, zoals Bax het noemt. Daarom gingen ze in Bergeijk aan de slag, niet alleen om te voldoen aan de verwachtingen van de markt, maar vooral ook om deze te overtreffen. De helft van het oppervlak van het nieuw gebouwde pand wordt gevuld met een Experience Centre met diverse opstellingen die de afhandeling van het machinaal ontbramen, afronden en finishen van plaatdelen automatiseren. ‘Daar kunnen we met onze klanten ook tests uitvoeren voor specifieke vragen. Want zien is geloven.’

Het nieuwe pand wordt 9, 10 en 11 april voor genodigden geopend met een bijzonder evenement: de ‘Pushing the Edge Days’. Tijdens deze dagen is het Experience Centre aangevuld door partners om het totaalplaatje van de fabriek van de toekomst te laten zien. Van laserontladen met Obotize, tot agv’s van Kumatech, tot lassen met Valk Welding, boren en tappen met Tuwi en LVD’s Robotic Solutions. Drie dagen lang waren er presentaties over borstel- en slijptechnieken, visiontechnologieën, (las)robotprogrammeren, interne logistiek, boren en tappen, visualisatie in werkprocessen, procesoptimalisatie en de digitale fabriek. Nu is het Experience Centre permanent beschikbaar voor demonstraties en tests.

Op de vraag wanneer hij klaar is, blijft Bax lang stil. Waarschijnlijk blijft hij zijn grenzen verleggen tot de hele wereld het over Q-Finnen heeft.