Het College van Bestuur van de Open Universiteit bestaat uit twee leden: de voorzitter en rector magnificus Theo Bastiaens. Het hoofdkantoor van de Open Universiteit is gevestigd in Heerlen, in het zuiden van Nederland.

Ruime ervaring

De Raad van Toezicht van OU is verheugd met de komst van Nicole Ummelen. Voorzitter René Smit haalt haar brede ervaring aan veel universiteiten in Nederland en haar bestuurlijke kwaliteit aan en benadrukt dat “zij uniek geplaatst is om de ambities van de Open Universiteit te helpen realiseren: nieuwe doelgroepen, een maatschappelijk relevant aanbod van academisch afstandsonderwijs, een solide band met de regio, om er maar een paar te noemen. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat Nicole Ummelen de huidige institutionele strategie met succes kan voortzetten.”

Dankbaar

Nicole Ummelen: “Ik ben blij en vereerd met mijn benoeming tot voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. Het is een functie die om meerdere redenen heel goed bij mij past. De OU is een prachtige universiteit met een heel bijzondere maatschappelijke rol. Tegelijkertijd besef ik ook wat ik achterlaat. Ik heb de afgelopen elf jaar met veel plezier aan de TU/e gewerkt en ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik in die tijd heb meegemaakt en geleerd. Ik wens iedereen aan de TU/e het allerbeste. Ik zal hier tot 1 september met volle inzet blijven werken. Die tijd zal ik onder meer gebruiken om de nieuwe rector Silvia Lenaerts, die op 11 mei start, goed van start te laten gaan.”

Glorieus

Peter Wennink, voorzitter van de Raad van Toezicht tu/e: “We zijn Nicole enorm dankbaar voor haar enorme inzet voor de TU/e in de afgelopen elf jaar. In haar zien we een zeer consciëntieuze, verbindende en daadkrachtige bestuurder die vertrekt en die we enorm zullen missen. We zijn ervan overtuigd dat ze met al haar kwaliteiten ook op de Open Universiteit het verschil zal maken en wensen haar daarbij veel succes.”

Impact

“Ik ben ontzettend blij voor mijn medebestuurslid dat zij deze mooie stap gaat zetten en ik ben er trots op dat iemand van de TU/e deze functie gaat vervullen”, aldus Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “Nicole heeft een enorme impact gehad in de elf jaar dat ze hier heeft gewerkt als vicepresident en daarvoor als universiteitssecretaris, een periode waarin de universiteit in omvang verdubbelde. Ik wens haar veel succes en kijk ernaar uit om binnenkort met haar samen te werken in de UNL-raad van voorzitters.”