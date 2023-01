Implican, een bedrijf in medische hulpmiddelen heeft in een eerste investeringsronde € 1 miljoen opgehaald. Implican ontwikkelt een nieuwe techniek voor het maken van colorectale anastomosen op basis van compressie en primaire wondgenezing. Met behulp van deze investering kan het hulpmiddel verder worden ontwikkeld en kan worden begonnen met de preklinische en klinische tests. De investering is afkomstig van de Nederlandse beleggers NextGen Ventures en de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

Nieuwe techniek

Start-up Implican richt zich op de behandeling van colorectale anastomose die wordt gemaakt na resectie van het rectum of het sigmoïd, vaak vanwege darmkanker. Implican ontwikkelt een nieuwe techniek ‘the anastomotic device’; Door de twee darmuiteinden tussen ringen samen te drukken, wordt de submucosa van beide darmuiteinden net buiten de ringen aan elkaar vastgezet. De lagen zijn steriel en goed doorbloed, waardoor de wond snel geneest. In de momenteel gangbare hechttechnieken worden metalen nietjes gebruikt, hierbij komt tot ongeveer 20% van de gevallen naadlekkage voor, met vervelende gevolgen voor de patiënt. De ringen verlaten de darmen via de natuurlijke weg, zodat er geen vreemd materiaal in het lichaam achterblijft.

Managemant team

Ivo Kooijman, CEO van Implican: “We zijn blij met het vertrouwen dat deze gerenommeerde Nederlandse beleggers in ons hebben gesteld. We hebben veel respect voor hun ervaring in de MedTech-sector. Als we ook de juiste ondersteunende subsidie nog ontvangen, kunnen we de alfaversie van ons product ontwikkelen en zelfs de eerste fase I-onderzoeken bij mensen afronden.”

Klaas Havenga, CMO van Implican en hoofd van de afdeling Gastro-Intestinale Chirurgie van Rijksuniversiteit Groningen, voegde daaraan toe: “Ik kijk ernaar uit om deze gepatenteerde oplossing in samenwerking met het UMCG verder te ontwikkelen. Het zal onze patiënten enorm ten goede komen. We streven ernaar een apparaat te ontwikkelen dat gemakkelijk in gebruik is en minimale impact heeft op het milieu.”

Financiers

Peter Haasjes, Investment Director bij NextGen Ventures, zei hierover: “We zijn ervan overtuigd dat naadlekkage na colorectale ingrepen kan worden verminderd met de door Implican ontwikkelde technologie. De investering sluit perfect aan bij onze missie om bij te dragen aan gezond ouder worden en betere zorg.”

Ytsen van der Meer, Investment Manager NOM: “Door de vermindering van complicaties na een operatie kan de oplossing van Implican de druk in de gezondheidszorg voor een deel wegnemen. Implican is al nauw verbonden met Noord-Nederland en deze investering onderstreept dat.”

Achtergrondverklaringen

NextGen Ventures is een fonds dat investeert in kennisintensieve bedrijven die transformatie in de zorg mogelijk maken. Samen met onze portefeuillebedrijven werken we actief aan de ontwikkeling en het op de markt brengen van innovaties voor de gezondheidszorg en medische technologie die zinvolle resultaten opleveren voor mensen, patiënten en professionals.

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.