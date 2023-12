Stel je een energielandschap voor waarin bedrijven enorme besparingen realiseren op hun energiekosten dankzij dynamische energiecontracten. Dit is geen utopie, maar eerder een realiteit die zich aan het ontvouwen is. Dat stelt Gijs Wubbe, ceo van NextEnergy, een leverancier van groene energie die zich specialiseert in slim gebruik.

In de wereld van zakelijke energiecontracten bieden vaste tarieven een langdurige stabiliteit in energiekosten. Variabele energiecontracten daarentegen laten leveranciers toe om meerdere keren per jaar de energieprijzen aan te passen. En dan zijn er de dynamische tarieven, die in lijn fluctueren met de energiemarkt, waardoor energieprijzen elk uur kunnen wijzigen. ‘Dit betekent dat bedrijven op verschillende momenten van de dag aanzienlijke prijsverschillen kunnen ervaren en bijvoorbeeld in de middag goedkoper kunnen opereren dan in de ochtend’, aldus Wubbe.

De productie van wind- en zonne-energie groeit aanzienlijk. Het kan zelfs voorkomen dat er zo’n overvloed aan wind- en zonnestroom wordt opgewekt dat het aanbod de vraag naar elektriciteit ver overschrijdt. ‘Tijdens zo’n overproductie kan de prijs van elektriciteit negatief worden, wat betekent dat energieproducenten geld moeten bijleggen om hun elektriciteit aan het elektriciteitsnet te leveren, en bedrijven feitelijk worden betaald om elektriciteit te verbruiken. Met een dynamisch energiecontract ontvang je tijdens deze momenten daadwerkelijk geld als je stroom afneemt’, legt Wubbe uit. ‘Ondanks deze mogelijkheden ervaren de meeste bedrijven geen effectieve verlaging van hun energiekosten, aangezien velen nog vastzitten aan vaste tarieven. Echter, voor degenen die gebruikmaken van een dynamisch energiecontract, bestaat er wel de mogelijkheid om hiervan te profiteren en te besparen tijdens piekuren.’

Niettemin ziet Wubbe een groeiende trend in dynamische energiecontracten. ‘Deze contracten zijn mogelijk dankzij slimme meters die gedetailleerde verbruiksgegevens per uur aan netbeheerders verstrekken. Het gebruik van dergelijke gegevens stelt bedrijven in staat om hun energieverbruik te optimaliseren, wetende wat het uurtarief zal zijn. De verschuiving naar dynamische tarieven vereist echter niet alleen technologische ondersteuning, maar ook strategische aanpassingen in het bedrijfsenergiebeheer.’

Tegelijkertijd kunnen bedrijven helpen bij het stabiliseren van het overbelaste net door energie af te nemen tijdens periodes van lage vraag, zegt Wubbe. ‘Het huidige netwerk is namelijk niet ontworpen voor de groeiende hoeveelheid hernieuwbare energie uit wind en zon. Hoewel netbeheerders werken aan netversterking en onderzoek hiernaar doen, verloopt dit traag vanwege personeelstekorten, stikstofproblemen, ruimtegebrek en trage procedures. Het vorige kabinet heeft echter tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat er 11,8 miljard euro wordt toegewezen aan het Klimaatfonds voor 2024. Dit zal onder meer worden geïnvesteerd in de benodigde energie-infrastructuur en duurzame energie-uitbreiding.’ Desondanks pleiten brancheorganisaties zoals Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Holland Solar en Eigen Huis voor aanvullende maatregelen. ‘Dynamische energiecontracten zijn dus gunstig voor consumenten, bedrijven en de overheid om gezamenlijk de energietransitie te bevorderen’, stelt Wubbe

Is een markt met dynamische stroomprijzen een utopie? Wubbe denkt van niet. ‘Met bedrijven en slimme technologie die de vraag beïnvloeden, kunnen we bijdragen aan een betere spreiding van de elektriciteitsproductie en schommelingen in de prijzen verminderen. Het sturen van de vraag via prijsprikkels, en de daaruit voortkomende veranderingen in het gedrag van bedrijven, lijken de kern te vormen van dynamische stroomcontracten’, aldus Wubbe die een cruciale rol voor de overheid ziet. ‘Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat dergelijke contracten beschikbaar zijn en om bedrijven te stimuleren voor een dergelijk contact te kiezen en hen te helpen bij het optimaliseren van hun energievraag met behulp van technologieën.’

Wubbe besluit: ‘Onderzoek heeft aangetoond dat de groei van duurzame energieproductie invloed heeft op de frequentie van negatieve prijzen op de spotmarkt. Voortzetting van beleid dat gericht is op het stimuleren van hernieuwbare energie, samen met de beschikbaarheid van dynamische contracten, zal naar verwachting leiden tot meer gevallen van negatieve prijzen in de komende jaren. Dit zal resulteren in een afvlakking van de variaties in de uurprijs en aanzienlijke besparingen op fossiele energie, waardoor ook de gemiddelde prijs van stroomlevering zal dalen.’