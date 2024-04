Neways, de wereldwijde vernieuwer in bedrijfskritische technologie voor semicon, connectivity en smart mobility bedrijven, is verheugd de opening van haar eerste Circular Service Center aan te kondigen, gevestigd in Son, Nederland. Met dit nieuwe Circular Service Center speelt Neways in op de groeiende vraag van haar klanten naar circulaire diensten, waaronder reparatie en hergebruik. De opening betekent de volgende stap in het leveren van circulaire oplossingen in Neways’ wereldwijde productie, zo dicht mogelijk bij onze klanten.

Neways’ benadering van circulariteit omvat duurzaam product(her)ontwerp, levenscyclusverlenging en end-of-life oplossingen. Wij organiseren duurzame toeleveringsketens en beschikken over sterke reparatie-, herstel- en hergebruikmogelijkheden waarmee onze klanten de levenscyclus van hun producten kunnen verlengen. We maken ook gebruik van gegevensanalyses van reparatie- en servicewerkzaamheden om de productprestaties te verbeteren en te voorspellen en de impact voortdurend te meten en te verbeteren. Met ons nieuwe Circular Service Center brengen we dit aanbod samen in één competentiecentrum, waardoor we onze diensten efficiënt kunnen leveren en opschalen om aan de groeiende vraag bij onze klanten te voldoen.

Het Circular Service Center in Son, Nederland, zal dit jaar van start gaan met ongeveer 50 toegewijde medewerkers, een aantal dat in de nabije toekomst naar verwachting aanzienlijk zal groeien. Daarnaast zijn we van plan om onze Circular Service Centers uit te breiden over onze wereldwijde locaties, zodat we onze wereldwijde klanten dicht bij hun activiteiten kunnen bedienen.

Hans Büthker, CEO van Neways, licht toe: “De opening van ons speciale Circular Service Center markeert de volgende stap in de uitrol van Neways’ duurzaamheidsstrategie. Voor veel van onze klanten zijn we diep verankerd in het volledige spectrum van hun systemen: van circulair ontwerp van toekomstige systemen tot reparatie en life cycle support voor oudere legacy systemen. Ons nieuwe Circular Service Center maakt een verdere opvoering van deze circulaire diensten voor onze klanten mogelijk, wat de duurzaamheid van hun activiteiten ten goede komt.”