Neways en het Amerikaanse technologiebedrijf SRC gaan samenwerken aan de productie van geavanceerde defensietechnologie in Europa. Neways helpt SRC om nieuwe technologieën geschikt te maken voor serieproductie. Daarmee versterkt het bedrijf zijn positie in de defensie-industrie. Ook draagt de samenwerking bij aan een grotere Europese productiecapaciteit en een betrouwbaardere toeleveringsketen.

Van ontwikkeling naar serieproductie

SRC ontwikkelt geavanceerde technologie voor defensietoepassingen, waaronder elektronische oorlogvoering, antidronesystemen en bescherming tegen radiografisch aangestuurde dreigingen.

Neways brengt zijn kennis van complexe elektronica, engineering en industriële productie in. Het bedrijf gaat de technologie van SRC verder ontwikkelen, testen en geschikt maken voor serieproductie in Europa.

Defensie als strategische groeimarkt

Volgens Michiel van der Maat, Chief Commercial Officer van Neways, is het belangrijk dat nieuwe defensietechnologie niet alleen goed functioneert, maar ook op grote schaal geproduceerd kan worden.

‘Geavanceerde defensietechnologie komt pas volledig tot haar recht als deze betrouwbaar kan worden geproduceerd in de aantallen die strijdkrachten nodig hebben.’

Defensie is voor Neways een strategische groeimarkt. Met deze samenwerking wil het bedrijf bijdragen aan een sterkere Europese defensie-industrie en een grotere leveringszekerheid.

Versterking Europese defensie-industrie

Ook SRC ziet voordelen in de samenwerking. Door technologie lokaal te produceren, kunnen Europese defensieklanten sneller en beter worden ondersteund. Bovendien helpt dit om de Europese afhankelijkheid van buitenlandse productiecapaciteit te verkleinen.

De overeenkomst werd op 15 oktober 2026 ondertekend op de Nederlandse ambassade in Washington D.C., tijdens de NL-US Defense Industry Days. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en Defensie aanwezig.

Met de samenwerking zetten Neways en SRC een stap richting snellere industrialisatie van defensietechnologie en verdere versterking van de Europese maakindustrie.