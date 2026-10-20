Neways en Melexis sluiten meerjarige samenwerking voor sensortechnologie

Neways en het Belgische halfgeleiderbedrijf Melexis zijn een meerjarige samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en productie van geavanceerde verpakkingen voor druksensoren. De sensoren worden onder meer toegepast in het thermisch management van elektrische voertuigen en AI-datacenters.

Triphibian-druksensoren

De samenwerking richt zich op de Triphibian-druksensoren van Melexis. Deze compacte MEMS-sensoren (Micro-Electro-Mechanical Systems) kunnen rechtstreeks druk meten in zowel vloeistoffen als gassen. De beschermende behuizing van de sensorchip speelt daarbij een cruciale rol. Deze bepaalt in belangrijke mate de meetnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en levensduur, maar ook de mogelijkheden voor kostenefficiënte serieproductie.

Ingenieurs van Neways en Melexis ontwikkelden gezamenlijk een compacte verpakking die bestand is tegen veeleisende omstandigheden. Door Neways al vroeg in het ontwikkelproces te betrekken, konden belangrijke ontwerpkeuzes worden afgestemd op de technische eisen én de maakbaarheid.

Van sensorontwikkeling naar serieproductie

Volgens Hans Büthker, CEO van Neways, onderstreept de samenwerking het strategische belang van advanced packaging voor het bedrijf. ‘Een MEMS-sensorchip is slechts zo goed als de verpakking eromheen, zeker wanneer deze rechtstreeks druk moet meten in vloeistoffen. Door vanaf het begin nauw samen te werken met Melexis hebben onze engineers een complexe technologische uitdaging opgelost.’

Marc Biron, CEO van Melexis, benadrukt dat Neways niet alleen over specialistische kennis van sensorverpakkingen beschikt, maar ook in staat is innovatieve sensorconcepten te vertalen naar producten die geschikt zijn voor grootschalige productie.

De ontwikkelde technologie biedt volgens beide bedrijven ook mogelijkheden buiten thermisch management, voor toepassingen waarbij compacte en betrouwbare drukmetingen vereist zijn.

Met de overeenkomst versterkt Neways zijn positie als ontwikkel- en productiepartner voor de halfgeleider- en sensorindustrie. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Son, telt ruim 2.500 medewerkers en is internationaal actief in onder meer de halfgeleiderindustrie, defensie en mobiliteit.