Twente wil het middelpunt worden van een wereldwijde revolutie in fotonica met de ontwikkeling van New Origin, een geavanceerde productiefaciliteit voor fotonische chips. Dankzij een subsidie van de Provincie Overijssel en de toetreding van regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL als aandeelhouder maakt het bedrijf de volgende stap van planvorming naar de daadwerkelijke bouw van de fabriek. De komst van New Origin versterkt Twente’s positie als internationale koploper in geïntegreerde fotonica, een technologie die licht inzet om informatie sneller en efficiënter te verwerken. New Origin is ontstaan vanuit de historische kennisopbouw in de regio, mede voortgekomen uit het baanbrekende werk van het MESA+ Institute van de Universiteit Twente (UT). De ambitie van New Origin is om eind 2026 de eerste fotonische chips te produceren en zo de basis te leggen voor toepassingen in onder andere ultrasnelle communicatie voor AI, consumenten producten, medische apparaten, en kwantumtechnologie.

Innovatie, investeringen en groei

De realisatie van New Origin is een belangrijke stap voor ChipTech Twente, waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken om de regionale unieke sterkte in analoog chipontwerp, chip design software, toelevering aan de halfgeleider industrie en nieuwe technologie als kwantum en fotonica verder te ontwikkelen. New Origin richt zich op de productie van hoogwaardige Silicium Nitride (SiN) fotonische chips. Fotonische chips maken gebruik van licht in plaats van elektriciteit, waarmee informatie overdracht met hogere snelheden en lagere energieconsumptie kan worden gerealiseerd. Verdere toepassingen zijn veelomvattend: van slimme sensoren in auto’s tot medische diagnostiek en van kwantumcomputers tot AR/VR.

Gedeputeerde Erwin Hoogland: “De Twentse chipindustrie blijft zich razendsnel ontwikkelen, dat is goed voor economische groei en innovatie in de regio, maar ook voor Nederland en de landen om ons heen. Europa heeft een robuuste, onafhankelijke microchipsector nodig. Daarom dragen we als provincie Overijssel graag bij aan de uitbouw van fotonica als nieuwe technologie binnen de semiconductor-industrie.

Ik hoop dat New Origin met een onafhankelijke ontwikkelings- en fabricagefaciliteit in Twente een belangrijke bijdrage kan leveren. Aan het fotonica-cluster in Nederland, maar ook aan de technologische autonomie van Europa.”

Ketensamenwerking in de regio

Universiteit Twente Holding (UTH), namens de UT actief met kennisvalorisatie en sinds het begin de drijvende kracht achter dit initiatief, heeft de afgelopen maanden intensief samen gewerkt met regionale partners zoals Oost NL en bedrijven als Bronkhorst High-Tech, Demcon, LioniX International en Micronit om vorm te geven aan het businessplan. Ook PhotonDelta, vanuit het Nationaal Groeifonds aanjager voor fotonische chip technologie, is nauw betrokken.

Twan Korthorst, CEO van New Origin, kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Dit is een unieke kans om ’s werelds eerste gespecialiseerde silicium-nitride fotonische chipfabriek te realiseren. Met de voortdurende support van UTH en deze nieuwe steun van de Provincie Overijssel en Oost NL kunnen we ons team uitbreiden en de noodzakelijke stappen zetten om een productiefaciliteit van wereldklasse op te bouwen. Hiermee leggen we de basis voor een nieuwe generatie van technologische toepassingen, vanuit Twente, voor de hele wereld.”

Fabriek van de toekomst

Met de bouw van de fabriek op Kennispark in Enschede draagt New Origin bij aan duurzame economische groei en regionale werkgelegenheid. Het project intensiveert ook de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en internationale partners, wat de regio verder versterkt als hub voor hightech innovaties.

Wendy de Jong, algemeen directeur van Oost NL, benadrukt: “Met New Origin is er een unieke kans om kennis, technologie en productie duurzaam te verankeren in Oost-Nederland. Dit project versterkt de concurrentiepositie van Nederland, en onze technologische sleutelpositie. Dankzij de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid, de ROM en kennisinstellingen positioneren we onze regio wereldwijd als sleutelspeler in fotonische chiptechnologie.”