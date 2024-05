De Nevi PMI voor de Nederlandse industrie is gestegen van 49.7 naar 51.3 in april. De productie, het aantal nieuwe orders en de werkgelegenheid nemen in een hoger tempo toe.

Ook het optimisme onder ondernemers is verder toegenomen. Ongeveer de helft van de respondenten verwacht een verdere groei in de komende twaalf maanden. Slechts 6 procent is pessimistisch gestemd. De laatste keer dat de respondenten zo optimistisch waren, was vlak voor de Russische invasie in Oekraïne van eind februari 2022.

Opvallend is dat de Nederlandse industrie sneller lijkt op te veren dan die in omliggende landen. Uit de voorlopige inkoopmanagersindex van S&P Global bleek dat de industriële productie in de eurozone als geheel nog steeds gestaag daalt. Vooral in Duitsland, de belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse industriële producten, neemt de bedrijvigheid in de industrie nog snel af. Mogelijk klimt de Nederlandse industrie sneller uit het dal omdat die veel toelevert aan de chipindustrie, die eerder en sneller herstelt dan sommige andere industrieën, zoals de in Nederland relatief kleine auto-industrie.

In april bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat van alle sectoren de industrie het minst positief is wat betreft de verwachtingen rond investeringen. Per saldo verwacht slechts een half procent van de door het CBS ondervraagde industriële ondernemingen dit jaar meer te investeren dan vorig jaar. Herstel van de economische groei en een daling van de rente op de kapitaalmarkt kan de financiering van investeringen vergemakkelijken. ABN AMRO verwacht dat de economische groei dit kwartaal langzaam aantrekt en dat de tienjaarsrente verder daalt van circa 2,9 procent nu naar 2,1 procent aan het eind van dit jaar. De investeringen zouden daardoor in de loop van dit jaar kunnen aantrekken.