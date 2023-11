De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is marginaal verbeterd, van 43.6 in september naar 43.8 in oktober. De score is zeer laag en duidt dus nog steeds op een snelle afname van de bedrijvigheid.

Reactie van Albert Jan Swart ABN AMRO: “Inkoopmanagers trapten in oktober verder op de rem. Nog altijd beschikken industriële ondernemingen over overtollige voorraden, die verder moeten worden afgebouwd. Ook is minder materiaal nodig vanwege de zwakke vraag. Het aantal nieuwe orders daalt nog altijd snel, en ondernemers schroefden de productie dan ook verder terug.

Behalve de tijdens de pandemie opgebouwde overtollige voorraden spelen ook de vertragende economische groei en de snel gestegen rente de industrie parten. De afbouw van overtollige voorraden resulteert in een lagere vraag naar halffabricaten, zoals metaalproducten en onderdelen van rubber en kunststof. Wel waren inkoopmanagers in oktober optimistischer gestemd. Wat betreft de verwachtingen over de productie over twaalf maanden zijn inkopers het meest optimistisch sinds mei. Sommige respondenten zien uit naar projecten in de pijplijn.

Prijzen blijven dalen

Wat betreft de inflatie is er goed nieuws. Zowel de inkoop- als de afzetprijzen dalen verder. De hogere rente maakt investeringen duurder en resulteert duidelijk in een veel zwakkere vraag naar industriële producten, zoals bouwmaterialen en machines. De Europese Centrale Bank (ECB) constateerde vorige week dat de economie in de eurozone zwak presteert.

ABN AMRO verwacht dat de economie blijft kwakkelen en dat de inflatie daardoor snel afneemt. Zodra de inflatie onder controle komt, kan de ECB de rente beginnen te verlagen, wat de vraag naar industriële producten kan stimuleren en zo in de loop van 2024 kan zorgen voor een geleidelijk herstel.”