De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 57.8 in mei naar 55.9 in juni, wat duidt op een verdere groeivertraging.

Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO: “De groei is er vooral uit bij de nieuwe exportorders, die nauwelijks nog toenamen. De vraag vanuit Europa, China en Rusland verzwakt. Toch groeit de Nederlandse industrie nog wel, terwijl die in Duitsland en in de eurozone lijkt af te nemen, zo blijkt uit de voorlopig inkoopmanagersindices van S&P Global. De afname wordt vermoedelijk veroorzaakt door de hoge inflatie en economische onzekerheid. Vooral Duitsland heeft last van de hoge energieprijzen, de Nederlandse industrie is daar iets minder gevoelig voor. Ook worstelt de omvangrijke Duitse auto-industrie al langer met een tekort aan chips.

Ondanks de economische onzekerheid waren Nederlandse industriële ondernemers in juni optimistischer dan in de drie maanden ervoor, zo blijkt uit de deelindicator voor toekomstige productie. Het optimisme is nog wel minder dan het langjarig gemiddelde en wordt nog altijd getemperd door de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Al met al lijkt het er toch op dat de Nederlandse industrie nog wat kan groeien. De wereldwijde groeivertraging van de industrie en de heropening van Chinese fabrieken zouden eindelijk kunnen leiden tot een normalisatie van toeleveringsketens, waardoor onderdelen en materialen beter verkrijgbaar kunnen worden. De levertijden namen nog steeds toe in juni, maar wel in het laagste tempo sinds oktober 2020. Nederlandse bedrijven hebben goed gevulde orderportefeuilles. Zelfs als de vraag afzwakt, kunnen zij het daardoor nog steeds druk hebben. Niet alle bedrijven lijken echter te profiteren, want de voorraden gereed product zijn in juni bij 18% van de ondernemers toegenomen. In sommige gevallen werd dit veroorzaakt door logistieke problemen, maar de toename van voorraad gereed product kan ook worden veroorzaakt door geannuleerde orders.

Een wereldwijde groeivertraging van de industrie en herstel van toeleveringsketens zouden kunnen zorgen voor lagere inflatie. De inkoopmanagersindex duidt erop dat inkoopprijzen in een trager tempo stijgen. De inkoopprijzenindex daalde naar het laagste punt in 17 maanden. Gas- en elektriciteitsprijzen kunnen door de oorlog nog tot 2024 hoog blijven, maar lagere prijzen voor andere grondstoffen en materialen zouden zeker helpen.”