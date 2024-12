De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is verder gedaald, van 47,0 naar 46,6 over november. Vooral de voorraden ingekochte materialen namen af, de productie en het aantal nieuwe orders daalden gestaag.

Omdat de bedrijven hun buffervoorraden wilden verkleinen, werd er in november fors minder ingekocht en in voorraad gehouden. De voorraadreductie was het grootst in 13 jaar (samen met augustus 2023). Ondanks de kleinere vraag liep de kosteninflatie in november op. De panelleden maakten melding van oplopende druk vanuit verschillende richtingen. Hoewel de Nederlandse producenten meer vertrouwen in de toekomst hadden dan vorige maand, bleef het optimisme historisch gezien laag.

De Nevi PMI® voor de Nederlandse productiesector is een samengestelde indicator die met één cijfer de stand van zaken in de productiesector weergeeft. De samenstelling is gebaseerd op indicatoren voor nieuwe orders, productieomvang, werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekochte materialen.

Allbert Jan Swart: Het hoofdcijfer van de PMI daalde licht van 47.0 in oktober naar 46.6 in november, wat duidt op de moeilijkste bedrijfsomstandigheden tot dusver in 2024. Wel hadden in november alleen de deelindexen voor de voorraad ingekochte materialen en werkgelegenheid een negatief effect op het hoofdcijfer.