Uitdagingen

Het bouwen van een neuromorf fotonisch netwerk is verre van eenvoudig. “De uitdaging is om op te schalen naar grote aantallen neuronen. Dat roept allerlei nieuwe vragen op: Hoe kun je neuronen in slechts twee tot drie lagen stapelen en toch tot betrouwbare rekenresultaten komen? Is het mogelijk om algoritmes zo te tweaken dat de vereiste netwerkarchitectuur eenvoudiger wordt?”

Om deze en andere vragen te beantwoorden, werkt Patty Stabile samen met tal van collega’s uit complementaire disciplines, variërend van materiaalkunde en embedded systems tot wiskunde en informatica.

“Dat is het leukste deel van mijn werk, het feit dat ik de hele keten kan bestrijken, van de materiaal- en technologiekant helemaal tot aan de eigenlijke toepassing in de volledige computing layer stack,” zegt de elektrotechnicus.

“Ik probeer te bepalen in hoeverre we de benodigde netwerken kunnen vereenvoudigen en toch betrouwbare voorspellingen kunnen doen. Wat zou de killer application zijn voor dit soort netwerken, en aan welke eisen moeten ze voldoen? De volgende stap is om de benodigde fysieke lagen, regelsystemen, algoritmen en read-outs te integreren in een werkend systeem dat in staat is om op een efficiënte manier berekeningen te versnellen.”

Het opschalen van de technologie is de volgende fase. “Er zijn tal van onderzoeksopties om de gewenste prestaties te bereiken, variërend van nano-fotonica en spintronica tot plasmonica.”

Een 3D-neuron

In de nabije toekomst hoopt Stabile een driedimensionaal neuron te demonstreren op basis van de integratie van elektronica en multifunctionele fotonica.

“Dat zou kunnen bestaan uit een indiumfosfidelaag voor niet-lineaire processen, bedekt met een routing-laag van siliciumnitride voor synaptische operaties met ultra-lage verliezen. Dit wordt dan opgeladen door een geheugenlaag, gebaseerd op fase-veranderende materialen. Uit onze analyses blijkt dat hiermee berekeningen mogelijk zijn op petaschaal, met tientallen femtojoules per operatie.

Hier in Eindhoven hebben we het juiste ecosysteem, de juiste expertise en de juiste apparatuur om zo’n neuron te produceren en de eigenschappen ervan te bestuderen. Daarbij is het onlangs gelanceerde Eindhoven Hendrik Casimir Institute een belangrijke stimulans voor ons werk.”

Accelerator

Naast het optimaliseren van de netwerkarchitectuur op de chip, richt Stabile zich momenteel ook op het ontwikkelen van een experimenteel platform voor het versnellen van de technologie. Zo’n accelerator kan de belangstelling wekken van bedrijven om te onderzoeken hoe deze technologie kan helpen hun problemen op te lossen.

En verder wil Patty Stabile natuurlijk ook graag nieuwe wetenschappers en studenten aantrekken voor dit opkomende onderzoeksgebied. “Neuromorfe fotonica is een spannend multidisciplinair vakgebied dat grote beloften inhoudt voor de toekomst. Aan de TU/e lopen we voorop als het gaat om dit onderwerp, waarbij we werken aan technologie, netwerken, architectuur en informatica. Wat wil je nog meer?”

Meer informatie

Kijk dan op de webpagina van Eindhoven Hendrik Casimir Institute. Bron TU Eindhoven