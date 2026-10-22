Robots die onthouden wat ze hebben gedaan en die kennis gebruiken bij volgende handelingen. Het Duitse NEURA Robotics en het Oostenrijkse NXAI gaan samen geheugentechnologie ontwikkelen die robots zelfstandiger en flexibeler moet maken. Vooral bij complexe assemblageprocessen en productie met veel variatie kan dat voordelen opleveren.

De samenwerking combineert de robottechnologie en AI-modellen van NEURA met xLSTM, een door NXAI ontwikkelde AI-architectuur die informatie over langere tijd kan vasthouden en verwerken. Daarmee moet een robot niet alleen zijn omgeving kunnen waarnemen, maar ook bijhouden welke processtappen zijn uitgevoerd en eerdere ervaringen benutten bij nieuwe beslissingen.

David Reger, oprichter en CEO van NEURA Robotics: ‘Een robot die echt van waarde wil zijn in de industrie, moet kunnen onthouden. Met NXAI ontwikkelen we het geheugen waarmee robots eerdere ervaringen kunnen benutten bij nieuwe taken.’

Sepp Hochreiter, oprichter van NXAI: ‘Geheugen en ervaring zijn essentieel om robots complexe taken betrouwbaar te laten uitvoeren. Onze xLSTM-technologie maakt het mogelijk informatie over langere tijd vast te houden en efficiënt te verwerken.’

Voor de maakindustrie is vooral de mogelijke vermindering van programmeerwerk interessant. Traditionele industriële robots zijn doorgaans ingericht op vooraf vastgelegde handelingen. Bij productvariatie of veranderingen in het proces zijn vaak aanpassingen nodig. Robots met een geheugenfunctie zouden beter kunnen omgaan met zulke wisselende omstandigheden, waardoor ze breder inzetbaar worden en minder menselijke tussenkomst nodig hebben.

Van programmeren naar leren

NEURA brengt zijn robottechnologie, sensoren en AI-platform Neuraverse in. NXAI levert de xLSTM-technologie, ontwikkeld onder leiding van AI-onderzoeker Sepp Hochreiter. Het AI-model van NXAI wordt ook beschikbaar op Neuraverse, waar bedrijven het kunnen aanpassen aan eigen productieprocessen en testen op geschikte robots.

De samenwerking past binnen de ontwikkeling van Physical AI, waarbij robots niet alleen instructies uitvoeren, maar ook informatie uit hun fysieke omgeving verwerken en gebruiken voor volgende handelingen.

Of dit daadwerkelijk leidt tot minder programmeerwerk, hogere productiviteit en betrouwbaardere productieprocessen, moet nog blijken. De bedrijven hebben nog geen concrete industriële toepassingen of resultaten bekendgemaakt.