Renske Nouwens is energie- en netcongestie -expert bij Joulz, een aanbieder van energie-infrastructuur. In het vorige congestierapport spraken we met Joulz over een energie-hub op bedrijventerrein Schiphol Trade Park. In dit interview verbreden we onze aandacht naar de ontwikkelingen rond congestie van het afgelopen jaar. “Wacht niet af, er zijn mogelijkheden om door te gaan met de energietransitie”, onderstreept Nouwens.

Nouwens: “Wij hebben allereerst, al in 2021, op bedrijventerrein Schiphol Trade Park een balanceringsovereenkomst opgezet. Dat is een voorloper van een groepstransportovereenkomst en helpt bedrijven om elkaars capaciteit beter te benutten. In 2024 hebben we de eerste capaciteitsbeperkingscontracten afgesloten voor Virtual Power Grids, een lokaal energiesysteem dat elektriciteit kan opwekken, opslaan en verdelen op een eigen net. Voor 2025 werken wij aan het operationaliseren van verschillende groepstransportovereenkomsten, belangrijke contracten voor het creëren van energie-hubs.” Doordat het contract het mogelijk maakt om met meerdere grootverbruikers samen één transportovereenkomst af te sluiten met de netbeheerder, bieden de contracten meer controle over energiekosten en zekerheid voor toekomstige energiebehoeften.

Volgens Nouwens is het positief dat de overheid en netbeheerders veranderingen hebben ingezet, maar de adoptie van nieuwe contracten is nog beperkt. Joulz heeft al decentrale oplossingen gebouwd, zoals de energie-hub op Schiphol met hulp van Liander, maar verdere adoptie gaat traag. “Het aantal getekende groepscontracten is op één hand te tellen”, zegt Nouwens. Maar gezien het betrekkelijk grote aantal initiatieven dat in 2024 is opgestart, gaan dat er in 2025 zeker meer worden. De hoop is dat wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Energiewet, hierin extra stimulans brengt. Nouwens heeft wel zorgen over de tijd die bedrijven nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe aanpassingen, aangezien die namelijk per bedrijf erg verschillen.