Nedinsco in Venlo is onder andere actief in de defensie-industrie en heeft naam gemaakt als specialist in camerasystemen voor militaire voertuigen en vaartuigen, zoals dag- en nachtzichtapparatuur, optische sensorplatformen en uitlijnapparatuur. De vraag naar de optische oplossingen die het bedrijf voor deze sector ontwikkelde, neemt nu ook toe in andere markten, zoals de semicon en de safety & security. Belangrijke USP van Nedinsco is dat het bedrijf in staat is kennis van mechatronica te combineren met optische kennis. ‘Daarnaast hebben we alle faciliteiten in eigen huis om klanten complete systemen te leveren.’

Nedinsco wil komende jaren over de volle breedte groeien

Die kennis en kunde wil Nedinsco de komende tijd verder uitrollen in andere markten naast defensie. Het bedrijf is al geruime tijd actief in de semicon-industrie en gaat zich nu richten op sectoren als transport, safety & security, olie & gas en de mijnbouw. ‘Ook daar moet een optische oplossing altijd functioneren, iets waar wij heel goed in zijn, mede dankzij onze ervaring bij defensie. In die nieuwe markten zie ik heel veel potentie’, zegt Michiel Vossen, sinds 1 januari als sales manager binnen Nedinsco verantwoordelijk voor de Semicon en Industrial markt. Ook vandaag de dag zorgt de semicon-industrie voor een flink deel van de omzet, een branche waarin Nedinsco al een lange historie heeft. Zo werkte het bedrijf eerder al voor ASML en het is dan ook volledig toegerust om klanten in deze sector te

bedienen. Met een eigen cleanroom voor assemblage en een optische montageafdeling met flowkasten en andere faciliteiten om ESD-veilig te werken, is Nedinsco klaar voor de toekomst. ‘Alle bewerkingen vinden hier plaats onder één dak: van het draaien en frezen van ruw materiaal tot de oppervlaktebehandeling en de specialistische montage van opto-mechatronische modules.’

Waardevolle kennis

Bij de semicon valt dan te denken aan opto-mechatronische modules, zoals een beam delivery system, dat de lichtbron creëert in een extreme UV machine voor chipfabricage. Voor de safety & security zijn pan & tilt (draai- en kiep) systemen weer interessant. ‘Deze toepassing zie je op kustwachtboten en tanks, maar inmiddels ook op de duurdere camerabeveiligingssysteem die beweging en temperatuur kunnen volgen. Daarmee hebben we door de jaren heen veel waardevolle kennis opgedaan en deze systemen voldoen uiteraard aan de hoge eisen van defensie. De toepassingen voor de andere markten zijn natuurlijk niet zo extreem als wanneer het zichtsysteem naast de loop van een tank is gemonteerd, maar er zijn zeker raakvlakken op het gebied van schokbestendigheid, weersbestendigheid en stabilisatie van zichtsystemen.’

Hoge eisen

Weer een andere toepassing betreft data capture systemen op de weg: een 360-graden camerasysteem op auto’s om allerlei zaken in kaart te brengen: van overhangende takken bij hoogspanningskabels tot de staat van wegen en detectie van zwerfafval. ‘Bij dat soort systemen is het belangrijk dat ze ruggedized zijn, bestand tegen weer en wind’, zegt Vossen. Kwaliteit is dan ook een belangrijke kernwaarde bij Nedinsco. ‘De kwaliteitseisen waaraan wij moeten voldoen voor defensie, hanteren we ook in onze producten en oplossingen voor andere markten. Onze kwaliteitsdienst zorgt ervoor dat er een optimaal product de deur uitgaat en dat systemen gekwalificeerd zijn. Dat maakt ons sterk en een echte partner in onze markt.’

Doorontwikkelen

Kijkend naar de toekomst verwacht Vossen dat Nedinsco met een eigen gestandaardiseerd 360-graden zichtsysteem de markt op kan. Software en elektronica zullen net als elders een sleutelrol gaan spelen. ‘De komende jaren zullen wij ons op dit vlak blijven doorontwikkelen om op hoog niveau mee te blijven spelen. Daarom gaan we onze innovaties uit defensie breder toepassen in andere markten en omgekeerd.’ Vossen sluit af met een uitnodiging. ‘Klanten kunnen zich altijd bij ons melden met een idee of uitdaging, wij zoeken samen met hen naar de beste zichtoplossing onder de moeilijkste omstandigheden.’