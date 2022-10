Nedinsco is met zijn hoogwaardige, betrouwbare zichtsystemen groot geworden in de defensiemarkt. Tevens werkt het bedrijf al decennialang voor de halfgeleiderindustrie en is dit vandaag de dag een belangrijke afzetmarkt. Om verder te diversifiëren, ontwerpt het als co-designer samen met klanten ook opto-mechatronische oplossingen voor andere markten. In sommige gevallen werkt Nedinsco die uit tot een eigen product. Een goed voorbeeld is het 360°-camerasysteem voor ‘mobile mapping’, dat samen met softwarepartner SmartDelta is ontwikkeld.

Succesvol met co-design en eigen producten

Nedinsco is gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van opto-mechatronische systemen. Het bedrijf in Venlo levert al ruim 100 jaar hoogwaardige producten zoals camerasystemen, dag- en nachtzichtoplossingen, 360°-camera’s, sensorplatformen en periscopen. Daarvoor beschikt het over een eigen R&D-afdeling (17 fte) en productie-, montage- en cleanroomfaciliteiten van wereldklasse. Nedinsco heeft alle disciplines in eigen huis – mechanica, optica, elektronica, software – en werkt conform de relevante certificeringen, waaronder AS 9100.

Breder dan defensie en semicon

Het aandeel van defensie in de omzet van Nedinsco ligt rond de 70-75 procent en dat is al tijden zo, vertelt Michiel Vossen, salesmanager Semicon & Industrial bij Nedinsco. ‘Minimaal een kwart van onze omzet willen we buiten defensie behalen. Door de huidige onrust in de wereld zien we echter onze orderinname voor defensie stijgen. Dat betekent dat we ook in andere markten moeten groeien om daar 25 procent te blijven halen. We willen daarvoor niet alleen leunen op de semicon, waar we dankzij klanten als ASML al sterk zijn gegroeid. Daarom kijken we ook naar andere markten waarin we onze expertise kunnen toepassen, zoals die voor industriële (zicht)systemen in brede zin.’

Betrouwbare langetermijnpartner

Voor de industrieën buiten defensie voert Nedinsco geen eigen producten, maar richt het zich op de beste totaaloplossing voor het probleem van de klant. ‘Vanuit onze eigen R&D-afdeling bedenken we, in nauwe samenwerking met de klant, de ideale oplossing en brengen we naast onze expertise in mechanica en optica ook kennis van elektronica en software in. Het doel is om middels engineering tot seriefabricage te komen, waarvoor we intern productie, montage en kwalificatie verzorgen. We positioneren ons zodoende als een betrouwbare partner voor klanten die zelf niet de specifieke kennis en faciliteiten in huis hebben om een opto-mechatronisch systeem te ontwerpen en vervolgens in serie te bouwen. Daarbij gaan we altijd voor langetermijnrelaties.’

Uitbreiding portfolio

Om de balans tussen defensie- en niet-defensiegerelateerde omzet te behouden, zet Nedinsco in op de uitbreiding van het portfolio. Als een totaaloplossing van het bedrijf succesvol blijkt, gaat Nedinsco voor de ontwikkeling van een eigen product. Met succes, getuige de recente aankondiging van een 360°-camerasysteem, dat in samenwerking met het Groningse SmartDelta is ontwikkeld. ‘Dit is een applicatie voor mobile mapping, waarmee we al eerder ervaring hebben opgedaan, als co-designer en leverancier van een reeks systemen voor een klant.’ Bij mobile mapping wordt een 360°-camera op een voer- of vaartuig gezet om de omgeving 360° in kaart te brengen.

Het 360°-camerasysteem dat Nedinsco in samenwerking met softwarepartner SmartDelta heeft ontwikkeld.

Actuele mobiele data

Naast de ‘Google Streetviews’ van deze wereld zijn er voor actuele mobiele data nog veel meer toepassingen, vertelt Vossen. ‘Zoals de zelfrijdende auto, die continu up-to-date data nodig heeft, bijvoorbeeld van wegafzettingen die er eerder nog niet waren. Een heel andere toepassing is er bijvoorbeeld bij bouwprojecten, waar een aannemer of projectontwikkelaar voor aanvang van een project een scan van de omgeving maakt. Als in een later stadium claims worden ingediend voor schade die naar verluidt is veroorzaakt door de bouw, kan worden teruggekeken om te zien of deze schade vóór of na aanvang van het project is ontstaan.’ Bijvoorbeeld gemeenten of spoorwegorganisaties kunnen dit systeem ook inzetten, voor detectie van overhangende takken bij hoogspanningskabels, controle van de staat van wegen, of detectie van zwerfafval.

Samen de markt op

Het nieuwe 360°-camerasysteem is voor Nedinsco een eigen product, of een ‘co-product’, zoals Vossen het omschrijft. ‘SmartDelta is specialist in de software voor mobile mapping en onze kennis van opto-mechatronische systemen past daar goed bij. Wij hebben, in nauwe samenwerking met SmartDelta, het bestaande ontwerp geïndustrialiseerd vanuit onze ervaring in veeleisende markten als defensie en semicon.’ Hij verwijst daarmee naar het bijzondere specialisme van zijn bedrijf: ‘ruggedizen’, oftewel het ontwerpen en bouwen van robuuste, ‘ruggedized’ systemen, die onder meer schokbestendig zijn en bestand tegen weer en wind. ‘We zijn voor het 360°-camerasysteem nu demonstrators aan het bouwen, waarmee we de komende maanden samen met onze partner SmartDelta de markt op kunnen.’