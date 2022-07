Smart Delta en Nedinsco kondigen een strategische samenwerking aan voor de ontwikkeling, productie en after-sales service van een robuust, high-end, modulair 360° camerasysteem, te gebruiken voor mobile mapping en andere toepassingen.

Dit sferische 360°-beeldvormingssysteem zal de beste wereldwijde optische sluitersensoren bevatten, een robuuste behuizing en een ingebouwde processor inclusief eenvoudig verwisselbare SSD-opslagcapaciteit. De speciaal gebouwde Mobile Mapping-software is ontwikkeld met uitbreidbaarheid in het achterhoofd, waardoor integratie een gemakkelijke taak is in bijna elke programmeertaal of framework. Ideaal voor mobiele kaarten en het vastleggen van geo-gerefereerde gegevens Het nieuwe systeem biedt een breed scala aan functionaliteit, waardoor gebruikers eenvoudig sferische inhoud kunnen vastleggen, verwerken en exporteren. Het systeem is ideaal voor gebruik buitenshuis en ondersteunt toepassingen voor mobiele kaarten en het vastleggen van geo-gerefereerde gegevens voor activabeheer, visuele rapportage, algemeen onderzoek, monitoring en beveiliging. Om concurrentievoordeel te behalen is het 360° camerasysteem eenvoudig te integreren als opvolger van bestaande systemen.

De samenwerking tussen SMART DELTA enerzijds en Nedinsco anderzijds is gebaseerd op een sterke relatie tussen beide bedrijven. Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de beste technische oplossingen van zowel Smart Delta als Nedinsco zullen worden gebruikt om een state-of-the-art opto-mechanisch systeem te creëren. Kritische knowhow en infrastructuur voor de mobiele kaartindustrie zullen ook worden behouden en verbeterd, waardoor technologische superioriteit en continuïteit wordt gegarandeerd.