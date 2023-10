Nedinsco en Elbit Systems of America zijn verheugd hun nieuwste stap in het versterken van hun partnerschappen aan te kondigen. Ze tekenden een samenwerkingsovereenkomst om Nedinsco’s BACK-UP SIGHT te promoten op de Amerikaanse markt voor gepantserde voertuigen. Deze overeenkomst komt tegemoet aan de groeiende vraag naar niet-aangedreven GAS (GUNNERS’ AUXILIARY SIGHT) apparatuur in het Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) programma in de VS.

Arno Bouwmeester, algemeen directeur Nedinsco: “Ik ben verheugd dat onze bedrijven op een briljante manier hun krachten bundelen om unieke oplossingen te bieden aan gepantserde voertuigbemanningen over de hele wereld, waardoor hun overlevingskansen en effectiviteit worden verbeterd.”

Het OMFV-programma is een programma van het Amerikaanse leger ter vervanging van de M2 Bradley infanteriegevechtsvoertuigen. OMFV maakt deel uit van het gevechtsvoertuigprogramma van de volgende generatie. In deze volgende generatie voertuigen is het een kritieke vereiste om NIET-AANGEDREVEN DIRECT VISION-APPARATUUR beschikbaar te hebben om in de voertuigen te integreren.

Met meer dan 100 jaar ervaring in het bouwen van vision-systemen is Nedinsco zich terdege bewust van de uitdagingen van het verliezen van alle kracht in een voertuig tijdens gevechten. Door de kennis van de eigen R&D-afdeling te combineren met de sterke marktpositie van Elbit Systems USA, zijn de GUNNER AUXILIARY SIGHTS ontworpen om zowel te dienen als een direct waarnemingsapparaat in geval van vermogensverlies als om traditionele periscopen in een voertuig te vervangen.

Als een belangrijke speler op de Amerikaanse defensiemarkt breidt Elbit America zijn markt in de VS uit door te investeren in knowhow, hun productportfolio uit te breiden en te voldoen aan compensatievereisten.

Ridge Sower, Elbit America VP van grondgevechten en precisietargeting: “De samenwerking met Nedinsco voegt een belangrijke en unieke mogelijkheid toe aan onze Ground Combat Systems-franchise. Deze glasvezelschutters bieden verbeterde prestaties bij een gereduceerde SWAP-C die Elbit America met trots aan onze strijders aanbiedt.”