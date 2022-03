Nedinsco: ‘Defensie zoekt ons nu op. Dat geeft hoop voor de toekomst!’

Nedinsco in Venlo is gespecialiseerd in camerasystemen voor militaire voertuigen en vaartuigen, gericht op dag- en nachtzichtapparatuur en in enkele gevallen ook in richtsystemen. ‘Wij leveren aan voertuigbouwers en zitten met onze systemen op vrijwel alle belangrijke voertuigen’, zegt ceo Arno Bouwmeester. In het huidige conflict in Oekraïne spelen de systemen van Nedinsco uiteraard geen rol. ‘Vanwege de strenge exportregels op defensiematerieel kunnen wij niet leveren aan landen als Rusland, Oekraïne en bijvoorbeeld ook niet aan China.’

Lange doorlooptijden

Investeren in nieuwe voertuigen is natuurlijk heel goed, maar het kan zomaar vijf tot tien jaar in beslag nemen voordat ze geleverd worden, stelt Bouwmeester. ‘Duitsland maakt nu bijvoorbeeld 100 miljard vrij, maar gezien de huidige aanbestedingsprocedures in Europa is de vraag wanneer de eerste opdrachten bij de industrie terechtkomen.’ In dat licht wijst hij op de aanschaf van tweehonderd nieuwe Puma-pantservoertuigen voor Duitsland, die al een tijdje op de rol staan. ‘Dat contract ligt klaar om te tekenen en alles is in gereedheid om het eerste voertuig in 2025 te leveren. Wij zijn natuurlijk blij met dat soort opdrachten en kunnen niet wachten om ze te ontvangen, maar in ieders belang zou de besluitvorming wel sneller moeten gaan.‘

Omslag noodzakelijk

Die lange doorlooptijden zitten de industrie en ook de politiek zelf in de weg, meent de ceo. ‘We willen allemaal aan de slag, er samen met Defensie de schouders onder zetten, maar het is nodig om anders te gaan werken met elkaar. Als Europa wil versnellen en de krijgsmacht op niveau wil brengen, dan zijn snellere procedures, meer slagkracht en meer budget hard nodig. Misschien dat dit onder druk van de huidige crisis in Oekraïne ook gaat gebeuren.’ Hier zijn alle betrokkenen het ook over eens, aldus Bouwmeester. ‘De (Europese) politiek is aan zet om dit soort besluitvormingsprocessen te veranderen en te versnellen; de Europese defensie-industrie is er klaar voor.’

Tempo omhoog

In deze spannende tijden is het nodig dat er geld wordt vrijgemaakt. ‘Maar let wel, het tempo moet omhoog zodat het geld ook in de industrie terechtkomt en we aan de slag kunnen’, aldus Bouwmeester. ‘En als het komt, zeg ik: kom maar op. Wij hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan ons bedrijf en aan onze positie in de markt. De belangrijkste uitdaging zal zijn onze r&d-capaciteit snel uit te breiden, om aan eventuele wensen te kunnen voldoen. Maar ook daar is met creatief denken, daadkracht en goede arbeidsvoorwaarden veel mogelijk. Technologisch en productietechnisch zijn we klaar om op te schalen.’

Europese samenwerking heeft de toekomst

Nedinsco is al jarenlang gewend om op Europees niveau samen te werken. Zo is het bedrijf partnerships aangegaan met de grote voertuigbouwers in Duitsland; zij verenigen kennis en innovatie om zo tot de beste oplossingen te komen voor Defensie. ‘We zien nu een bewustzijn ontstaan bij Defensie dat we nog meer moeten samenwerken in Europa, een positieve verandering. Juist vandaag (3 maart, red.) mochten we aansluiten bij een online gesprek met Defensie waaruit blijkt dat zij de industrie nu opzoeken om te kijken hoe we kunnen versnellen. Dat geeft hoop voor de toekomst!’ besluit Bouwmeester.