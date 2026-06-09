De Nederlandse hightechsector heeft opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt op het snijvlak van robotica, medische technologie en precisie-engineering. Begin juni werd in het Maastricht UMC+ voor het eerst een patiënt geopereerd met de nieuwste generatie microchirurgierobot MUSA-3, ontwikkeld door medtechonderneming Microsure.

De introductie van de robot markeert het resultaat van ruim tien jaar samenwerking tussen artsen, onderzoekers en engineers. Daarbij bundelden het Maastricht UMC+, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Microsure hun expertise om een technologie te ontwikkelen die chirurgen ondersteunt bij extreem nauwkeurige operaties.

Micro- en supermicrochirurgie behoren tot de meest complexe medische ingrepen. Chirurgen werken daarbij met bloedvaten, zenuwen en lymfevaten die soms slechts fracties van een millimeter groot zijn. De benodigde vaardigheden zijn daardoor beperkt beschikbaar en geconcentreerd bij een klein aantal gespecialiseerde centra.

Volgens Tom van Mulken, plastisch chirurg bij het Maastricht UMC+ en medeoprichter van Microsure, moet robotondersteuning helpen om deze zorg breder beschikbaar te maken. “De samenwerking tussen chirurg en technologie zorgt voor meer stabiliteit en precisie tijdens een operatie. Daarmee vergroten we de mogelijkheden voor artsen én patiënten.”

Precisie als onderscheidend vermogen

Voor de Nederlandse maakindustrie is het project interessant omdat het laat zien hoe kennis uit verschillende domeinen samenkomt in een nieuw product. De ontwikkeling van de robot vraagt om expertise op het gebied van mechatronica, precisie-engineering, software, besturingstechniek, sensortechnologie en medische wetenschap.

Juist die combinatie vormt een van de sterke punten van het Nederlandse innovatie-ecosysteem. Universiteiten, ziekenhuizen en technologiebedrijven werken steeds vaker samen om complexe maatschappelijke vraagstukken te vertalen naar schaalbare technologische oplossingen.

De eerste operatie met de MUSA-3 maakt deel uit van een klinische studie. Daarbij onderzoeken artsen onder meer de inzet van robotondersteuning bij borstreconstructies, lymfoedeembehandelingen, zenuwherstel en complexe reconstructieve chirurgie.

Van universitair onderzoek naar internationale markt

Microsure ontstond in 2016 als spin-off van de TU/e. Inmiddels ontwikkelt het bedrijf zich tot een belangrijke speler binnen de snelgroeiende markt voor medische robotica. Daarmee volgt het een route die steeds vaker zichtbaar wordt binnen Brainport: fundamenteel onderzoek dat via ondernemerschap uitgroeit tot een internationaal technologiebedrijf.

De nieuwe generatie microchirurgierobots moet niet alleen bijdragen aan betere behandelresultaten voor patiënten, maar kan ook helpen om operaties efficiënter uit te voeren en de druk op gespecialiseerde zorgcentra te verlagen.

Voor Nederland laat de introductie van de MUSA-3 vooral zien hoe samenwerking tussen wetenschap, zorg en hightechindustrie kan leiden tot innovatieve producten met wereldwijde impact. Een ontwikkeling die past binnen de ambitie om internationaal een leidende rol te spelen in medische technologie en robotica. Artikel uit Link magazine over de samenwerking met de keten