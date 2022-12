Nederlandse Metaal Dagen – 19 t/m 21 april 2023 – over hoe leveringsproblemen flexibel op te lossen

Hoe kunnen fabrikanten sneller reageren op wereldwijde crises, knelpunten in de levering aanpakken, reageren op individuele klantvragen, omgaan met het hele duurzaamheidsvraagstuk en tegelijkertijd productief zijn? De Nederlandse Metaal Dagen geeft van 19 t/m 21 april 2023 een antwoord op die vragen. Een tipje van de sluier: het thema ‘Smart Manufacturing’ van komende editie inspireert professionals hoe aan deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Onderbrekingen in de toeleveringsketen als gevolg van crises en oorlog, kortstondige annuleringen en wijzigingen van bestellingen: zelden wordt er zoveel flexibiliteit gevraagd van de maakindustrie. Ook de trend naar steeds kleinere orderpartijen en een toenemende individualisering van producten maken vandaag de dag deel uit van het dagelijkse leven van veel productiebedrijven. Tegelijkertijd verhogen bedrijven hun productiviteit om de wereldwijde concurrentie te kunnen overleven. Echter vraagt dit wel om een nieuwe kijk op het productieproces; hierom prikkelt De Nederlandse Metaal Dagen bezoekers om de verschillende facetten binnen Smart Manufacturing te onderzoeken.

Alle eilandjes onder controle

De meeste facetten binnen een maakbedrijf werken nog altijd als losse eilandjes; werkvoorbereiding, magazijnen, productiemachines, automatiseringsoplossingen, transportsystemen en ga zo maar door. Door productieprocessen en modules met elkaar te verbinden en virtueel in kaart te brengen, wordt het mogelijk om bijvoorbeeld materiaalstromen en machinebenutting te optimaliseren.

“Het verbinden van alle losse eilandjes binnen een bedrijf wordt door experts beschouwd als de sleutel tot zowel een flexibele als productieve fabriek. Een compleet overzicht helpt om de veerkracht te vergroten en sneller te reageren op marktveranderingen”, zegt Jeroen ter Steege, directeur van de Nederlandse Metaal Dagen. “Bedrijven die hier bewust van zijn, maar nog niet weten hoe ze starten met het koppelen van al die eilandjes, kunnen zich tijdens onze beurs laten informeren door de vele exposanten en experts.”

Breng flexibiliteit en productiviteit samen

Flexibiliteit en productiviteit werden in de industrie voor lange tijd gezien als tegenpolen. Fabrieken die zijn ingericht op de productie van grote series zijn heel productief maar over het algemeen ook inflexibel. Fabrieken die juist zijn ingericht op kleine series en enkelstuks behalen een hoge flexibiliteit maar leveren weer in op productiviteit. Door Smart Manufacturing toe te passen op het productieproces worden flexibiliteit en productiviteit samengebracht. Hóe dit wordt gedaan is natuurlijk voor ieder bedrijf anders. Mogelijke aanpassingen waarmee de productie snel kan reageren op veranderende markteisen zijn: het modulair inrichten van productie-eenheden, het implementeren van een Digital Twin en het gebruik van automatiseringen in de breedste zin van het woord. “Er zijn inmiddels allerlei marktklare oplossingen leverbaar, waarmee ook kleine en middelgrote bedrijven hun productieprocessen kunnen optimaliseren. Ik raad iedereen aan om zich te verdiepen in deze oplossingen tijdens de Nederlandse Metaal Dagen”, aldus Ter Steege.