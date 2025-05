De eerste editie van De Makers Top 100 kreeg in korte tijd veel aandacht. Wat heeft de lijst met de meest impactvolle bedrijven in de maakindustrie teweeggebracht? In dit artikel blikken we kort terug op de afgelopen weken én kijken we vooruit: wat mogen we de komende jaren verwachten van de Makers Top 100?

‘Sinds de lancering op 14 februari 2025 heeft de Makers Top 100 een breed publiek bereikt. Niet alleen binnen de sector, maar ook in de media en op LinkedIn werd er volop over gesproken’, vertelt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN AMRO. ‘Zo verschenen er artikelen in het AD, in regionale kranten en vakbladen. En de lijst werd actief gedeeld op LinkedIn. Het bericht is inmiddels meer dan 300.000 keer bekeken en kreeg ruim 1.500 reacties.’

Goed dat de maakindustrie op deze manier op de kaart wordt gezet. Maken is weer ‘hot’

John van Ginkel, uitgever van Link Magazine, benadrukt dat vooral de erkenning voor de sector waardevol is. ‘We kregen veel positieve reacties van bedrijven die in de lijst staan. Wat vooral opviel was dat organisaties hun plek in de lijst aangrepen om hun mensen in het zonnetje te zetten. We zijn blij dat dit initiatief ook bedrijven zichtbaar maakt die vaak onder de radar blijven.’

Mooie verrassing

Een mooi voorbeeld daarvan is Van Raam, fabrikant van aangepaste fietsen en de nummer 37 in de lijst. Directeur Jan-Willem van Boezel vertelt dat hij verrast was door de notering. ‘We hadden het zelf niet gezien, maar werden getipt. Het is een mooie erkenning voor onze medewerkers.’

Daarnaast vindt Van Boezel het initiatief erg waardevol voor de branche. ‘Goed dat de maakindustrie op deze manier op de kaart wordt gezet. Maken is weer “hot”.’ Volgens hem schuilt het succes van Van Raam vooral in de keuze om alles onder één dak te houden. ‘We investeren bewust in ons eigen machinepark in plaats van te outsourcen. Daardoor houden we kennis in huis, zijn we flexibeler en kunnen we ons sneller ontwikkelen. Zonder produceren kun je niet innoveren, zeg ik altijd.’

Ook Wouter Kuijpers van Dinnissen Process Technology (nummer 92 op de lijst) werd positief verrast door de vermelding. ‘Dit is een prachtige lijst om in te staan, met zoveel mooie bedrijven.’ Hij vindt het vooral mooi dat de maakindustrie in beeld is. ‘Onze sector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, dus het is goed dat daar aandacht voor is.’

Waarom staat Dinnissen volgens Kuijpers op de lijst? ‘We investeren in kennis, bouwen duurzame relaties en denken continu na over hoe dingen slimmer, sneller en beter kunnen.’ Lachend voegt hij eraan toe: ‘Ik heb al wat zicht op onze cijfers van 2024 – ik denk dat we nog wel wat plaatsjes gaan stijgen.’

Gezonde discussie

De Makers Top 100 is tot stand gekomen in samenwerking tussen ABN AMRO, Govers Accountants/Adviseurs, Infor, Qwynt, Gain.pro en Link Magazine. De lijst is samengesteld op basis van twee kerncriteria: de netto-omzet 2023 en de gemiddelde EBITDA-marge in de periode 2021 tot en met 2023. EBITDA is een maatstaf voor de winst uit operationele activiteiten.

‘We hopen de lijst uit te breiden met nieuwe criteria zoals duurzaamheid en innovatie’

De belangstelling voor de lijst laat zien dat er behoefte is aan een podium voor maakbedrijven. ‘Mooi om te zien hoeveel betrokkenheid er is bij de toekomst van de maakindustrie’, zegt Van Ginkel. Tegelijkertijd kwamen er ook reacties op het ontbreken van enkele bekende namen. ‘De lijst is gebaseerd op openbare jaarcijfers en niet ieder bedrijf maakt die beschikbaar. Dat willen we respecteren. Daarnaast hebben we ervoor gekozen alleen bedrijven met een Nederlands moederbedrijf en hoofdkantoor op te nemen. Daardoor vielen bijvoorbeeld Vanderlande en Nedschroef buiten de selectie.’

Stapsgewijs uitbreiden

De reacties zorgen ook voor nieuwe ideeën. Kemps: ‘We realiseren ons dat omzet en winstgevendheid slechts een deel van het verhaal vertellen. Ook thema’s als duurzaamheid, circulariteit of innovatie spelen uiteraard een rol. En hoewel die criteria moeilijker meetbaar zijn – zeker bij niet-beursgenoteerde bedrijven – willen we daar in de toekomst wel stappen in zetten.’

Ook Dirk Harm Eijssen van Gwynt kijkt vooruit: ‘We willen de lijst de komende tijd gebruiken om verder onderzoek te doen naar het succes en de winstgevendheid van verschillende groepen bedrijven, zoals familiebedrijven versus private equity. Dat doen we op basis van analyses én gesprekken, bijvoorbeeld via ronde tafels. Zo kunnen bedrijven van elkaar leren.’

Van Ginkel ziet de lijst als een eerste stap richting een bredere aanpak: ‘We denken al na over subcategorieën, bijvoorbeeld voor innovatie, digitalisering, duurzaamheid of voor specifieke groepen bedrijven, zoals mkb’ers of familiebedrijven. De ambitie is om de lijst breder en rijker te maken. Zo hopen we met de lijst bij te dragen aan meer samenwerking, wederzijdse inspiratie en een sterkere sector.’

In de september uitgave van Link magazine publiceren wij een lijst van de meest innovatieve bedrijven uit de Makers Top 100.