Heesen Yachts, de gerenommeerde Nederlandse scheepswerf die bekend staat om het vervaardigen van hoogwaardige aluminium en stalen motorjachten, is trots om de volledige overname door de Nederlandse ondernemer en investeerder Laurens Last aan te kondigen . Deze strategische transactie verzekert de toekomst van Heesen en versterkt de erfenis van innovatie, vakmanschap en toewijding om uitzonderlijke luxe jachten te leveren.

Laurens Last, een doorgewinterde ondernemer en gepassioneerde zeiler, brengt uitgebreide zakelijke ervaring en een diepe persoonlijke connectie met de jachtlevensstijl en -gemeenschap met zich mee. Zijn overname van Heesen versterkt de financiële basis van het bedrijf en zorgt voor de voortdurende toewijding aan het bouwen van toonaangevende jachten.

“Deze overname is meer dan een investering – het is een droom”, aldus Last. Heesen vertegenwoordigt het toppunt van Nederlandse techniek en maritiem vakmanschap. Ik voel me vereerd om eigenaar te worden en ervoor te zorgen dat het merk generaties lang blijft floreren”.

Heesen rapporteerde een record omzet van EUR 209 miljoen en een EBITDA van EUR 17 miljoen, wat de solide basis en gereedheid voor toekomstige groei onderstreept. Onder leiding van de heer Last zal het bedrijf zich blijven richten op wereldwijde verkoopuitbreiding, technologische innovatie en uitmuntendheid in jachtontwerp en -bouw.

Niels Vaessen, CEO van Heesen Yachts, merkte op: “We zijn verheugd Laurens Last te mogen verwelkomen in de Heesen-familie. Zijn profiel past perfect bij ons: een succesvolle Nederlandse ondernemer met een oprechte passie voor jachten. Zijn visie en toewijding stellen ons in staat de erfenis die onze klanten waarderen te behouden en Heesen naar een opwindende toekomst te stuwen.”

Heesen is nog steeds de enige volledig geïntegreerde jachtbouwer in Nederland. Met zijn state-of-the-art scheepswerf en eigen luxe interieurafdeling beheerst het bedrijf elke fase van het jachtbouwproces – van concept en engineering tot uiteindelijke uitrusting. Deze aanpak garandeert ongeëvenaarde kwaliteit, efficiëntie en naadloze klantervaring.

De overname versterkt Heesens missie om de grenzen van jachtontwerp te verleggen, geavanceerde technologieën te omarmen en op maat gemaakte jachten te leveren die nieuwe normen in de industrie stellen. Met de terugkeer naar Nederlands eigendom, is Heesen klaar om voort te bouwen op zijn erfenis, klaar om een ​​pad van stabiele groei in te slaan, toegewijd aan het leveren van unieke jachtervaringen aan zijn eigenaren.

Heesen Yachts is opgericht in 1978 en is gespecialiseerd in het ontwerp, de engineering en de bouw van stalen en aluminium, op maat gemaakte en semi-op maat gemaakte motorjachten van 50 tot 80 meter. Heesen heeft meer dan 200 jachten gelanceerd, het merk staat wereldwijd bekend om zijn reputatie voor innovatie, uitzonderlijke kwaliteit en ongeëvenaard vakmanschap.

Laurens Last is een Nederlandse ondernemer en investeerder met een bewezen track record in productie en internationale bedrijfsontwikkeling. Via zijn TSAL Family Office beheert hij een portfolio van bedrijven en is hij toegewijd aan het bevorderen van langetermijngroei en het versnellen van innovatie.