Onder leiding van minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts reist een delegatie van Nederlandse technologiebedrijven op 4 en 5 juni naar Tsjechië, gelijktijdig met het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Doel: het versterken van de samenwerking in sleuteltechnologieën en strategische sectoren, waaronder smart industry, automotive, defensietechnologie en duurzame mobiliteit.

De economische missie sluit aan op het bredere streven naar een meer weerbare en concurrerende Europese industrie – met minder afhankelijkheid van grondstoffen en productie buiten de EU.

De geopolitieke en economische spanningen laten zien hoe belangrijk het is dat we als Europa investeren in onze eigen industriële slagkracht,” zegt minister Beljaarts. “Tsjechië wil daarin samen optrekken met Nederland en biedt concrete kansen voor ons bedrijfsleven.”

Businessforum en strategische sessies: van ecosysteem tot markttoegang

Het hart van het programma vindt plaats op de High Tech Campus in Dolní Břežany, waar Nederlandse en Tsjechische bedrijven – van mkb tot multinationals – met elkaar in gesprek gaan over innovatie en ecosystemenvorming. In aanwezigheid van de Tsjechische minister van Industrie en Handel Lukáš Vlček, VNO-NCW en Nederlandse CEO’s wordt onder meer verkend hoe Tsjechië haar digitale maakindustrie kan versterken met Nederlandse kennis en technologie.

Tijdens het business forum en de daaropvolgende strategische sessies komen verschillende themagebieden aan bod:

Smart Industry & Advanced Manufacturing

Defensietechnologie & strategische autonomie

Duurzame mobiliteit & energietransitie

Innovatie & circulariteit

Sociale impact van technologische ontwikkelingen

Hoog bezoek bij hightech onderzoeksfaciliteiten

Minister Beljaarts begeleidt Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, samen met de Tsjechische president Petr Pavel, bij hun bezoek aan het forum, de strategische tafels en geavanceerde laser– en biotechnologiefaciliteiten op de campus. Dit markeert het belang dat beide landen hechten aan gezamenlijke R&D en industriële verankering in Europa.

Voor bedrijven actief in hightechsystemen, software, mechatronica, fotonica, energietechnologie of defensiegerelateerde technologie biedt Tsjechië een groeiende markt én toegang tot Midden-Europese productie- en kennisnetwerken.

Interesse in deelname aan toekomstige handelsmissies of matchmakingtrajecten? Neem contact op met RVO of de Nederlandse ambassade in Praag.