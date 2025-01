Crisis energie-intensieve industrie

Veel energie-intensieve fabrieken verkeren in een crisis. De hoge energieprijzen in Europa hebben de concurrentiepositie van bedrijven in vooral de chemie en basismetaalindustrie aangetast. De Europese staalindustrie gaat gebukt onder een combinatie van factoren. De vraag vanuit een aantal belangrijke markten zoals de auto-industrie en de bouw is zwak. Daarnaast heerst malaise in de Chinese bouwsector, waardoor Chinese staalproducenten actiever worden op de Europese markt.

Gezien deze cocktail van zwakke vraag en hoge energiekosten is het de vraag of multinationals nog wel bereid zijn te investeren in energie-intensieve bedrijven in Europa. Voor de verduurzaming van de industrie zijn wel forse investeringen nodig. In Nederland zijn de nettarieven ook nog aanzienlijk hoger dan in de naburige landen. Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei heeft miljarden subsidie klaarliggen voor de verduurzaming van de industrie. Net als het kabinet Rutte IV wil het kabinet Schoof maatwerkafspraken maken met de grootste uitstoters, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Net voor het kerstreces is de eerste maatwerkafspraak gemaakt met chemiebedrijf Nobian, waarmee 185 miljoen aan subsidie en 645 miljoen euro aan investeringen zijn gemoeid. Wat de maatwerkafspraken betreft moet 2025 het jaar van de waarheid worden, zeker ook gezien de benodigde investeringen in infrastructuur, zoals het elektriciteitsnet.