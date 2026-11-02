De Nederlandse maakindustrie heeft in oktober opnieuw een sterke groei laten zien. De productie nam fors toe, nieuwe orders bleven binnenstromen en bedrijven breidden hun personeelsbestand verder uit. Tegelijkertijd nemen de problemen in de toeleveringsketen toe. Langere levertijden, materiaaltekorten en stijgende kosten dwingen fabrikanten om grotere voorraden aan te houden. Dat blijkt uit de nieuwste Nevi Inkoopmanagersindex (PMI).

De Nevi PMI voor de Nederlandse industrie kwam in oktober uit op 55,0, tegen 55,6 in september. Daarmee bleef de index ruim boven de grens van 50 punten, die groei van krimp scheidt. Hoewel het groeitempo iets afnam, wijst de index nog altijd op een duidelijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De industriële productie liet zelfs een van de sterkste stijgingen in ruim vierenhalf jaar zien.

Ongeveer een kwart van de ondervraagde bedrijven rapporteerde een hogere productie, terwijl bijna 16 procent een daling noteerde. Vooral producenten van halffabricaten presteerden sterk. Ook het aantal nieuwe orders groeide opnieuw aanzienlijk, al lag het tempo lager dan in september. De buitenlandse vraag nam eveneens toe, maar minder sterk dan een maand eerder. De vertraging in de ordergroei deed zich vooral voor bij producenten van consumptiegoederen.

Toeleveringsketens opnieuw onder druk

Opvallend is dat de aantrekkende industriële activiteit gepaard gaat met toenemende verstoringen in de toeleveringsketen. De gemiddelde levertijden liepen in oktober duidelijk op. De verslechtering was zelfs de grootste in drie maanden.

Volgens de ondervraagde inkoopmanagers spelen materiaaltekorten, lage waterstanden in rivieren en verstoringen door het conflict in het Midden-Oosten daarbij een belangrijke rol. De langere levertijden maken het voor fabrikanten moeilijker om hun productieplanning betrouwbaar uit te voeren.

Bedrijven reageren door hun inkoopvolumes te verhogen en grotere buffervoorraden aan te leggen. Daarmee proberen zij te voorkomen dat productieprocessen stilvallen door ontbrekende onderdelen of grondstoffen.

Die ontwikkeling markeert een verschuiving in het voorraadbeleid. Waar fabrikanten jarenlang sterk inzetten op minimale voorraden en just-in-timeleveringen, krijgt leveringszekerheid opnieuw meer gewicht. De Nevi-cijfers laten zien dat bedrijven bereid zijn extra werkkapitaal in voorraden vast te leggen om hun productiecontinuïteit te beschermen.

Inkoop groeit voor achtste maand op rij

De inkoopactiviteiten namen in oktober voor de achtste achtereenvolgende maand toe. Hoewel de stijging kleiner was dan in september, bleef het groeitempo hoog. Een deel van de bedrijven kocht bewust meer materialen in om toekomstige leveringsproblemen op te vangen.

Ook de voorraden ingekochte materialen stegen fors. De combinatie van groeiende orderportefeuilles en langere levertijden vergroot de noodzaak om de beschikbaarheid van kritische onderdelen veilig te stellen.

Voor de maakindustrie betekent dit een toenemende druk op de samenwerking tussen fabrikanten en hun toeleveranciers. Betrouwbare leverafspraken, inzicht in beschikbare capaciteit en tijdige informatie over mogelijke verstoringen worden belangrijker naarmate de productie verder aantrekt.

Personeelsgroei houdt aan, orderachterstanden lopen op

De groeiende bedrijvigheid vertaalt zich ook in meer werkgelegenheid. Nederlandse fabrikanten breidden in oktober voor de vijfde keer in zes maanden hun personeelsbestand uit. De personeelsgroei was weliswaar beperkt, maar lag boven het historische gemiddelde van het PMI-onderzoek.

Bedrijven namen vooral extra medewerkers aan om de hogere werkdruk op te vangen. Desondanks liep het aantal nog niet uitgevoerde orders voor de zesde maand op rij op. Dat wijst erop dat de beschikbare productiecapaciteit niet overal gelijke tred houdt met de vraag.

Hoewel de stijging van de orderachterstanden beperkt bleef, vormt deze een opvallende breuk met de langjarige trend, waarin bedrijven doorgaans een afname van het achterstallige werk rapporteerden.

Kostenstijgingen zetten marges onder druk

Naast de problemen met leveringszekerheid krijgen fabrikanten te maken met oplopende kosten. Zowel de inkoopprijsinflatie als de stijging van de verkoopprijzen bereikte in oktober het hoogste niveau in drie maanden. Beide lagen bovendien boven hun historische onderzoeksgemiddelde.

Ondernemingen rapporteerden hogere kosten voor grondstoffen, energie, lonen, brandstof en transport. Geopolitieke onzekerheid werd daarbij regelmatig als oorzaak genoemd.

Een deel van deze kostenstijgingen wordt doorberekend aan klanten, maar de combinatie van hogere materiaalprijzen, grotere voorraden en toenemende personeelskosten kan de financiële ruimte van industriële bedrijven beperken.

Vertrouwen blijft ondanks risico’s overeind

Ondanks de toenemende druk op de toeleveringsketens blijven Nederlandse fabrikanten relatief positief over hun vooruitzichten. Het vertrouwen in de productieontwikkeling voor de komende twaalf maanden nam in oktober weliswaar iets af, maar bleef boven het langetermijngemiddelde.

Bedrijven verwachten onder meer te profiteren van een aanhoudende vraag, nieuwe orders en de introductie van nieuwe producten.

De Nevi-cijfers schetsen daarmee een dubbel beeld van de Nederlandse industrie. De productie en orderinstroom wijzen op een stevig herstel van de industriële activiteit, terwijl de langere levertijden en oplopende kosten nieuwe risico’s creëren.

Voor fabrikanten wordt de uitdaging om de groei om te zetten in betrouwbare leverprestaties, zonder dat grotere voorraden en hogere kosten de winstgevendheid onder druk zetten. Juist de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de industriële keten zullen daarbij een steeds belangrijkere rol spelen.

ABN AMRO: chiptekorten dreigen industriële groei af te remmen

De Nederlandse industrie groeit stevig, maar dreigt tegen de grenzen van haar toeleveringsketens aan te lopen. Volgens ABN AMRO kunnen toenemende tekorten aan chips en elektronische componenten de groei vanaf medio 2027 afremmen. De sterke vraag vanuit de AI-industrie zorgt daarbij voor een groeiende kloof tussen beschikbare productiecapaciteit en de behoefte aan onderdelen.

Albert Jan Swart ABN AMRO

De Nevi Inkoopmanagersindex (PMI) kwam in oktober uit op 55,0, tegen 55,6 in september. De industriële productie bleef sterk groeien, maar de levertijden liepen voor de zeventiende maand op rij verder op. Fabrikanten reageren door meer materialen in te kopen en grotere buffervoorraden aan te leggen. Volgens ABN AMRO versterkt dit hamstergedrag de schaarste en drijft het de prijzen verder op.

De bank wijst vooral op de explosieve investeringen in AI-datacenters. Deze stuwen de vraag naar chips, chipmachines en elektronische componenten, waarvan de Nederlandse machine-industrie met ASML en zijn toeleveranciers sterk profiteert. In augustus lag de industriële productie volgens het CBS 12 procent hoger dan een jaar eerder, mede dankzij de groei van de machinebouw.

Tegelijkertijd concentreren producenten van halfgeleiders en printplaten zich steeds sterker op de lucratieve AI-markt. Andere sectoren, waaronder de auto-industrie en elektrotechnische industrie, dreigen daardoor achter het net te vissen. ABN AMRO ziet parallellen met de mondiale chiptekorten tijdens de coronapandemie.

Opschalen wordt knelpunt

De snelle omslag stelt de hightechtoeleveringsketen voor grote uitdagingen. Na enkele jaren van zwakke vraag en overcapaciteit moeten bedrijven nu in hoog tempo opschalen. ASML waarschuwde volgens ABN AMRO bij de kwartaalcijfers in oktober dat de productiecapaciteit in 2027 en 2028 onvoldoende zal zijn om aan de vraag te voldoen, ondanks een geplande uitbreiding met 30 procent richting 2028.

Daarbovenop zorgen geopolitieke spanningen en de oorlog rond Iran voor hogere prijzen van energie en grondstoffen die nodig zijn voor de productie van elektronische componenten.

ABN AMRO verwacht dat de industriële groei vanaf medio 2027 afzwakt, niet door een gebrek aan orders, maar doordat de mondiale industrie onvoldoende snel kan opschalen. Daarmee wordt de leveringscapaciteit van de keten een steeds bepalender factor voor de groei van de Nederlandse maakindustrie.