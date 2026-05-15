De Nederlandse markt voor privaat risicokapitaal liet in 2025 een verdeeld beeld zien. Terwijl buyoutfondsen een recordbedrag van €6,9 miljard ophaalden en venturecapitalinvesteringen voor het vierde jaar op rij boven de €1 miljard uitkwamen, zakte de fondsenwerving voor groeikapitaal naar een historisch dieptepunt van slechts €32 miljoen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Volgens de NVP ontstaat daarmee een risico voor Nederlandse scaleups die financiering nodig hebben om door te groeien naar internationale spelers. Juist in een periode waarin Nederland fors meer private investeringen nodig heeft, stokt de beschikbaarheid van groeikapitaal.

“Onze sector kan een hoofdrol spelen in de investeringsopgave waar Nederland voor staat. Maar dan moet het Nederlandse groeikapitaal als brug tussen venture capital en private equity wel over voldoende middelen beschikken,” zegt NVP-voorzitter Martijn van Dam.

De venturecapitalmarkt bleef relatief sterk. Nederlandse startups haalden gezamenlijk €1,18 miljard op. Investeringen gingen onder meer naar deeptech-, medtech- en energietransitiebedrijven zoals QuantWare, Thorizon, Return, AMT Medical en Optics11.

Ook in de maakindustrie en industriële technologie vonden opvallende transacties plaats. Zo haalde MX3D nieuw kapitaal op voor robotgestuurd metaal-3D-printen en werd NMi Group overgenomen door investeerder Bridgepoint.

Tegelijkertijd blijft de exitmarkt moeizaam functioneren. In 2025 vonden slechts zes beursgangen of beursdesinvesteringen plaats, fors onder het tienjaarsgemiddelde van veertien. Volgens de NVP belemmert dat de vorming van nieuwe fondsen en daarmee ook de volgende generatie scaleups.

De brancheorganisatie roept overheid, pensioenfondsen en corporates op om gezamenlijk te investeren in een sterker Nederlands risicokapitaalklimaat. Daarbij wijst de NVP onder meer op het belang van regelingen zoals Seed Capital, VFF en Innovatiekrediet voor de ontwikkeling van nieuwe startups en scaleups.

Voorbeelden van VC-investeringen in 2025, naar sector:

Energietransitie & duurzaamheid

Gradyent (Rotterdam, digital-twinplatform voor warmtegrids): €28 miljoen Serie B, geleid door Blue Earth Capital. Capricorn Partners co-investeerde, samen met SEB Greentech VC, Eneco Ventures, Helen Ventures en Energiiq.

(Rotterdam, digital-twinplatform voor warmtegrids): €28 miljoen Serie B, geleid door Blue Earth Capital. Capricorn Partners co-investeerde, samen met SEB Greentech VC, Eneco Ventures, Helen Ventures en Energiiq. Dexter Energy Services (Amsterdam, AI voor voorspelling en handel van duurzame energie): €23 miljoen Serie C, geleid door Klima (Alantra). Newion Investments Management co-investeerde, samen met Mirova, ETF Partners en PDENH.

(Amsterdam, AI voor voorspelling en handel van duurzame energie): €23 miljoen Serie C, geleid door Klima (Alantra). Newion Investments Management co-investeerde, samen met Mirova, ETF Partners en PDENH. Thorizon (Amsterdam, modulaire molten-salt-reactoren met thorium en kernafval als brandstof): €20 miljoen, waarvan €16 miljoen geleid door Invest-NL en €4 miljoen subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Invest-NL maakte gebruik van de InvestEU-garantie.

(Amsterdam, modulaire molten-salt-reactoren met thorium en kernafval als brandstof): €20 miljoen, waarvan €16 miljoen geleid door Invest-NL en €4 miljoen subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Invest-NL maakte gebruik van de InvestEU-garantie. MX3D (Amsterdam, robotgestuurd metaal-3D-printen; klanten onder meer BMW, Framatome en US Army): €7 miljoen Serie A, geleid door EDF Pulse Ventures (corporate venture-arm van het Franse EDF). ING Sustainable Investments en PDENH co-investeerden.

Life sciences & medtech

AMT Medical (Ede/Utrecht, ELANA® Heart Bypass System): €22 miljoen Serie B, geleid door Bender Analytical Holding. Oost-NL, Invest-NL, het EIC Fund en informele investeerders co-investeerden.

Deeptech, hardware & industriële innovatie

Optics11 (Amsterdam, fiberoptische sensoren voor defensie, energie en maritieme toepassingen; OptiArray werd geadopteerd voor de Orka-klasse onderzeeërs van de Koninklijke Marine): €17 miljoen, samen geleid door FORWARD.one en SET Ventures. Value Creation Capital, Join Capital en bestaande aandeelhouders co-investeerden.

Software & digitale platforms

SurePay (Utrecht, software voor betalingsverificatie voor 200+ banken en 750+ corporates): strategische groei-investering, geleid door The Carlyle Group (Carlyle Europe Technology Partners V, een fonds van €3,2 miljard). Rabo Investments co-investeerde.

Tebi (Amsterdam, hospitalitysoftware opgericht door een ex-Adyen-team): €30 miljoen Serie B, geleid door CapitalG (groeifonds van Alphabet). Index Ventures co-investeerde.

Voorbeelden van buyouts in 2025, naar sector:

Consumer & retail

Vestacy (Reckitt’s Essential Home, afsplitsing met merken als Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang en Mortein): overgenomen door Advent International. Ondernemingswaarde tot US$4,8 miljard inclusief voorwaardelijke vergoedingen. Reckitt behield 30% in het overnamevehikel; gesloten 31 december 2025.

VDMI (specialist in private-label-schoonmaak- en persoonlijke-verzorgingsproducten; transactiewaarde €25 tot €50 miljoen): overgenomen door VE Partners.

Software & digitale platforms

Valcon (Utrecht, dienstverlener in digitale transformatie, circa 1.600 medewerkers): overgenomen door Rivean Capital. Waterland Private Equity continueerde als minderheidsinvesteerder.

CarWise (Almere/Haarlem, ERP-software voor leasing en autoverhuur; gecombineerde waardering met AutoDisk meer dan €200 miljoen): overgenomen door Main Capital Partners. Marktlink Capital co-investeerde.

Cadac Group (Heerlen, Autodesk-partner; transactiewaarde €50 tot €100 miljoen): meerderheidsbelang van circa 70% verworven door Bencis Capital Partners. De oprichter behield ongeveer 25%.

Euphoria Mobility (software voor contractvervoer in Benelux, Scandinavië en de Verenigde Arabische Emiraten): overgenomen door Sofindev. De Belgische vermogensbeheerder Quaestor co-investeerde als minderheidsaandeelhouder.

Industriële dienstverlening & infrastructuur

NMi Group (Delft, pan-Europese aanbieder van keuring, inspectie en certificering voor onder meer laadinfrastructuur, slimme meters, medische apparatuur en betaaltechnologie): overgenomen door Bridgepoint. Park Square Capital en SMBC Group leverden de financiering.

Voorbeelden van nieuwe buyout-fondsen in 2025:

AlpInvest Co-Investment Fund IX (ACF IX) van AlpInvest Partners : $4,1 miljard, gericht op co-investeringen naast vooraanstaande fondsmanagers in buyouts en groeikapitaal wereldwijd. Het fonds overtrof de voorganger ($3,5 miljard, 2021) en trok meer dan 185 institutionele beleggers, waaronder publieke en private pensioenfondsen uit Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië.

: $4,1 miljard, gericht op co-investeringen naast vooraanstaande fondsmanagers in buyouts en groeikapitaal wereldwijd. Het fonds overtrof de voorganger ($3,5 miljard, 2021) en trok meer dan 185 institutionele beleggers, waaronder publieke en private pensioenfondsen uit Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Egeria Private Equity Fund VI (EPEF VI) van Egeria : €1,25 miljard, ondernemerschapsgerichte mid-market-buyouts in de Benelux en de DACH-regio. Het fonds sloot op de hard cap, was meer dan 50% groter dan zijn voorganger, en was overtekend binnen zes maanden na de eerste closing.

: €1,25 miljard, ondernemerschapsgerichte mid-market-buyouts in de Benelux en de DACH-regio. Het fonds sloot op de hard cap, was meer dan 50% groter dan zijn voorganger, en was overtekend binnen zes maanden na de eerste closing. Bencis Fund VII van Bencis Capital Partners : €625 miljoen, gericht op mid-marketbedrijven in Benelux en DACH. Het fonds sloot op de hard cap binnen zes maanden na lancering, een mijlpaal die samenviel met het 25-jarig jubileum van Bencis.

: €625 miljoen, gericht op mid-marketbedrijven in Benelux en DACH. Het fonds sloot op de hard cap binnen zes maanden na lancering, een mijlpaal die samenviel met het 25-jarig jubileum van Bencis. GEM Benelux Fund VI van Gilde Equity Management : €600 miljoen, gericht op ondernemer-geleide mid-marketbedrijven in de Benelux. Significant overtekend en exclusief opgehaald bij de bestaande beleggersbasis van Gilde, zonder extern fondsenwervingsproces.

: €600 miljoen, gericht op ondernemer-geleide mid-marketbedrijven in de Benelux. Significant overtekend en exclusief opgehaald bij de bestaande beleggersbasis van Gilde, zonder extern fondsenwervingsproces. 365 Capital Fund II van 365 Capital : €255 miljoen, gericht op Nederlandse lower-mid-market-buyouts (eigen-vermogenstickets €15 tot €40 miljoen). Het fonds sloot boven het oorspronkelijke streefbedrag.

: €255 miljoen, gericht op Nederlandse lower-mid-market-buyouts (eigen-vermogenstickets €15 tot €40 miljoen). Het fonds sloot boven het oorspronkelijke streefbedrag. VEP Fund 5 van VE Partners: €230 miljoen op de hard cap, een verdubbeling van Fund 4 (€140 miljoen). Gericht op mid-market special situations in de Benelux, met eigen-vermogenstickets van €5 tot €40 miljoen.

Voorbeelden van nieuwe VC-fondsen in 2025:

LUMO Rise Fund van LUMO Labs: streefbedrag €100 miljoen, gericht op impact-deeptech (AI, IoT, virtuele en augmented reality) met SDG-focus op gezondheid, onderwijs, duurzame steden en klimaat. Doel is 30 tot 35 investeringen. Beleggers omvatten BOM, Oost NL en NOM/IFG.

SHIFT Invest IV van Shift Invest: €92 miljoen eerste closing (streefbedrag €150 miljoen) in het derde kwartaal van 2025, een vervolgstap voor de grootste impact-VC van Nederland (SHIFT III sloot op €110 miljoen). Focus op circulaire economie, agrifood, biobased producten en klimaat. Beleggers omvatten EIF en Rabo Corporate Investments.

Rubio Impact Fund III van Rubio Impact Ventures: €70 miljoen finale closing in 2025. Het derde fonds van Rubio belegt voor 100% in impact-gerelateerde bedrijven.

DFF Ventures III van DFF Ventures: €50 miljoen toegezegd in 2025 (streefbedrag €60 miljoen), gericht op vroege-fase digitale oplossingen voor niet-digitale industrieën, met focus op verticale AI en marktplaatsen.