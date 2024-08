De Nederlandse economie maakte een sterke groei van 1% k-o-k door in het tweede kwartaal van 2024. De groei werd gedreven door toenemende export en in mindere mate de overheidsconsumptie. Deze sterke groei volgde op de juist sterke krimp in het eerste kwartaal. In het afgelopen halfjaar groeide de economie gematigd (+0,7% vergeleken met het vierde kwartaal van 2023). De consumptie van huishoudens is onverwachts gedaald (-1%).

Nederlandse economie groeit met 1% k-o-k

Met een groei van 1% k-o-k overtrof de bbp-groei de consensusverwachtingen en onze eigen verwachtingen (+0.2%). De groei volgde op een krimp van -0,3% k-o-k in het eerste kwartaal. De kwartaalcijfers laten een sterke volatiliteit zien. In eerste instantie kwam de krimp in het eerste kwartaal uit op -0,1%. Deze werd bijgesteld naar -0,5% en vanochtend is het cijfer opwaarts aangepast naar -0,3%. Al deze aanpassingen waren groter dan de gemiddelde revisies van de afgelopen vijf jaar.

Als we over de kwartalen kijken, zien we dat de economie gematigd groeide in de eerste helft van dit jaar (+0,7% vergeleken met het vierde kwartaal van 2023). Dit sluit aan bij onze visie van een beperkte groei onder de trend voor 2024 als geheel. Dit volgt uit de macro-economische context met zwakke externe vraag (met name van onze belangrijkste handelspartner Duitsland), de rentetarieven die nog steeds hoog zijn en de economie afremmen en de capaciteitsbeperkingen die de economie parten spelen zoals de arbeidsmarkt en het elektriciteitsnet. In de tweede helft van 2024 verwachten we nog steeds een lage maar positieve groei.

Uitvoer herstelt van krimp en drijft de groei, consumptie stelt teleur

De groei in het tweede kwartaal is tot op zekere hoogte het spiegelbeeld van de groei die we in het eerste kwartaal zagen. Na een daling in het eerste kwartaal (-0,7%) draagt de handelsbalans met 0,8 procentpunt weer positief bij aan de groei. Ook bij de particuliere consumptie zien we dit spiegelbeeld terug. Na een sterk eerste kwartaal nam de particuliere consumptie in het tweede kwartaal af.

De groei van de uitvoer werd voornamelijk gedreven door de exportgerichte Nederlandse industriële sector, die na een zwak eerste kwartaal weer beter heeft gepresteerd. Toch bleef het totale uitvoervolume gemeten over het eerste halfjaar nagenoeg gelijk. Ook blijven de vooruitzichten voor de industriële sector mager, gezien het matige industriële sentiment in de bredere eurozone.

De consumptie van huishoudens is onverwachts gedaald (-1%). We hadden verwacht dat de consumptie juist zou toenemen door de dalende inflatie en de sterke loonstijging. Nederlandse huishoudens lijken terughoudend om hun reële loongroei uit te geven en geven op dit moment de voorkeur aan sparen. Bovendien zijn de bestedingen in de horeca teruggelopen, onder andere door het slechte weer.

De overheid droeg positief bij aan de groei via hogere uitgaven aan opvang van vluchtelingen en gezondheidszorg. Ook de investeringen in huisvesting en voertuigen zijn op kwartaalbasis toegenomen. Nomineer NU je beste partners voor de Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards 2024!

Nederlandse arbeidsmarkt blijft krap maar piek is achter de rug

Vandaag kwamen ook kwartaalcijfers beschikbaar over de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal. Zoals verwacht was ook in het afgelopen kwartaal de arbeidsmarkt krap, al zorgde een daling in het aantal nieuwe vacatures wat verlichting. Als gevolg daarvan daalde het aantal vacatures per werkloze van 1,10 naar 1,08. Vooruitkijkend blijft de Nederlandse arbeidsmarkt krap in historisch perspectief, aangezien de arbeidsvraag hoog blijft.