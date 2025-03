Dit is bedoeld voor de vervanging van onder andere de huidige Trekker Opleggers Combinaties, waarvan we de opleggers in 2005 mochten leveren. Naast de levering gaat Broshuis ook het onderhoud en ondersteuning uitvoeren voor een periode van 15 jaar.

Na een zorgvuldig en intensief aanbestedingstraject voldeed Broshuis als beste aan de gestelde criteria. We zijn er trots op sinds 1992 een belangrijke partner te zijn en te leveren aan vele NATO-landen, waaronder het Amerikaanse en Britse leger. Dit langdurige vertrouwen onderstreept onze expertise en betrouwbaarheid, en we kijken ernaar uit om ook dit project tot een succes te maken.

De eerste prototype-opleggers nemen we zo spoedig mogelijk in productie, zodat na het testen, de serieproductie kan starten. Voor de serieproductie van onze defensieorders beschikken wij al jaren over aparte projectlijnen. Hierdoor verstoren ze de civiele productie van het bedrijf niet. Aangezien ongeveer 30% van onze opleggers voor defensiedoeleinden is en 70% civiel, blijft er altijd ruim voldoende capaciteit om onze civiele klanten te bedienen.