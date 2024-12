Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2024 blijkt dat bedrijven minder innoveren en hun klimaatambities verder uitstellen. Kunstmatige intelligentie (AI) wordt als kans gezien voor het verhogen van de productiviteit en innovatiekracht, maar een duidelijk effect op de bedrijfsprestaties is vooralsnog niet zichtbaar. Een eventuele inperking van de arbeids- en kennismigratie baart bedrijven juist zorgen. Bedrijven met theoretisch geschoolde buitenlandse kenniswerkers zijn juist innovatiever; zij zien echter weinig mogelijkheden om een eventuele inperking van arbeidsmigratie op te vangen door meer Nederlands personeel aan te trekken, huidige werknemers om te scholen of efficiënter te werken. Bijna een derde van deze kennisintensieve bedrijven geeft aan in dat geval groeiplannen te realiseren in het buitenland en ruim een kwart van deze bedrijven overweegt bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar het buitenland. Arbeidsintensieve bedrijven met hoofdzakelijk praktisch opgeleide kennismigranten zullen vaker op zoek gaan naar oplossingen in Nederland, zoals het werven van meer Nederlandse werknemers, robotisering/automatisering, omscholing en anders het afschalen van de productie.

Hieronder volgen de voornaamste bevindingen van de Nederlandse Innovatie Monitor 2024: