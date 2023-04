Het Nederlandse bruto binnenlands product ( bbp ) per inwoner was in 2022 ruim 53 duizend euro. Nederland staat daarmee op de vierde plaats binnen de Europese Unie. In 2021 stond Nederland op de vijfde plek. Het bbp per capita was net als een jaar eerder anderhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat.

Luxemburg heeft binnen de Europese Unie het hoogste bbp per hoofd van de bevolking. Dit komt door het relatief grote aantal financiële instellingen in het land, en doordat veel mensen in Luxemburg werken maar er niet wonen. De tweede plek wordt ingenomen door Ierland, gevolgd door Denemarken en Nederland. Bulgarije heeft met

12 duizend

euro het laagste bbp per inwoner in de Europese Unie. Dit is ruim twee en een half keer zo laag als het EU-gemiddelde.

Het Nederlandse bbp per hoofd was in 2022 3,5 procent hoger dan in 2021. In 2021 was de groei nog 4,3 procent. Hiermee is het bbp per inwoner van Nederland twee jaar op een rij sterk gegroeid. Het Nederlandse bbp per hoofd lag in 2022 weer boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

In 2022 groeide het bbp per hoofd van Nederland harder dan het gemiddelde van de Europese Unie. Daarnaast was de groei in 2022 sterker dan voor onze belangrijkste handelspartners binnen de EU: Duitsland, België en Frankrijk. In zowel België als Frankrijk groeide het bbp per inwoner met 2,2 procent. Het Duitse bbp per hoofd groeide met 1,1 procent.

Verschillen in de EU kleiner bij correctie voor prijspeil

Het Luxemburgse bpp per inwoner was in 2022 ruim negen en een half keer zo hoog als het Bulgaarse bbp per inwoner. Iemand kan met dezelfde hoeveelheid geld wel meer goederen en diensten in Bulgarije kopen dan in Luxemburg. Om de welvaart van landen te kunnen vergelijken corrigeert Eurostat voor verschillen in prijspeil en daarmee ook verschillen in koopkracht. De koopkracht binnen een land wordt beïnvloed door de hoogte en ontwikkeling van prijzen en lonen.

Het Nederlandse bbp per inwoner gecorrigeerd voor prijsverschillen tussen EU-landen was in 2022 ruim 45 duizend euro. Nederland staat ook met deze correctie op de vierde plaats binnen de EU. De verschillen tussen de Europese landen worden met deze correctie kleiner. Gecorrigeerd voor prijspeil was het Luxemburgse bbp per inwoner ruim vier keer zo hoog als het Bulgaarse bbp per inwoner.