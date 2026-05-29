De ontwikkeling van autonome en intelligente systemen wordt de komende jaren een van de belangrijkste technologische speerpunten voor Europa. Nederland beschikt daarbij over een sterke uitgangspositie dankzij zijn expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, halfgeleiders, communicatietechnologie en geavanceerde maakindustrie. Om die positie verder uit te bouwen is tijdens de Drone Summit in het Letse Riga het Nationale Plan voor Autonome en Intelligente Systemen aangeboden aan minister van Defensie Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

Het plan is opgesteld op initiatief van Oost NL en in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overheden. De centrale boodschap: investeringen in veiligheid en defensie kunnen tegelijkertijd bijdragen aan het toekomstige verdienvermogen van Nederland.

Sterke uitgangspositie

Volgens de initiatiefnemers beschikt Nederland over vrijwel alle bouwstenen die nodig zijn om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van autonome systemen. Denk aan kennis van kunstmatige intelligentie, sensortechnologie, halfgeleiders, communicatienetwerken en slimme materialen.

Juist de combinatie van deze technologieën vormt de basis voor een nieuwe generatie autonome systemen die zelfstandig kunnen waarnemen, analyseren en handelen. Toepassingen variëren van drones en onbemande voertuigen tot inspectiesystemen, beveiligingsoplossingen en industriële automatisering.

De uitdaging ligt volgens de betrokken partijen niet zozeer in het ontwikkelen van afzonderlijke technologieën, maar in het verbinden van bedrijven, kennisinstellingen en eindgebruikers binnen een gezamenlijk ecosysteem.

Defensie als aanjager van innovatie

Het nationale plan bevat een reeks concrete voorstellen om innovaties sneller naar de praktijk te brengen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar toepassingen die zowel militair als civiel kunnen worden ingezet.

Deze zogenoemde dual-use technologieën spelen een steeds grotere rol binnen Europa. Innovaties die worden ontwikkeld voor defensietoepassingen vinden vaak hun weg naar industrie, logistiek, infrastructuur, energievoorziening en openbare veiligheid.

Voor de Nederlandse maakindustrie biedt dat kansen om nieuwe producten, systemen en exportmarkten te ontwikkelen. Tegelijkertijd draagt een sterke binnenlandse technologiebasis bij aan de Europese ambitie om minder afhankelijk te worden van buitenlandse leveranciers van kritieke technologie.

Breed consortium

Aan het initiatief werken onder meer DeltaQuad, Intelic, NLR, Thales en VDL Groep mee. Daarnaast zijn regionale ontwikkelingsmaatschappijen zoals BOM, LIOF, InnovationQuarter, Horizon Flevoland en Oost NL betrokken, evenals brancheorganisatie NIDV en de gemeente Amsterdam.

De brede samenstelling onderstreept dat autonome systemen niet langer uitsluitend een onderwerp zijn voor defensieorganisaties. Ze raken steeds meer sectoren binnen de Nederlandse economie, van hightech machinebouw en mobiliteit tot veiligheid en logistiek.

Met het nationale plan willen de initiatiefnemers de basis leggen voor een sterke Nederlandse positie binnen de snelgroeiende internationale markt voor autonome en intelligente systemen. De komende jaren zal moeten blijken hoe snel de voorgestelde projecten kunnen worden omgezet in concrete toepassingen, nieuwe bedrijvigheid en internationale concurrentiekracht.