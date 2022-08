Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten via de DESI-verslagen (Digital Economy and Society Index). DESI bevat elk jaar landenprofielen die de lidstaten helpen gebieden te identificeren waarop prioritaire actie nodig is, alsmede thematische hoofdstukken met een analyse op Europees niveau van de belangrijkste digitale gebieden, die essentieel zijn voor het onderbouwen van beleidsbeslissingen.

De DESI 2022-verslagen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van 2021 en geven een overzicht van de vooruitgang die in de EU-lidstaten op digitaal gebied is geboekt. Tijdens de COVID-19-pandemie hebben de lidstaten vooruitgang geboekt in hun digitaliseringsinspanningen, maar ze hebben nog steeds moeite om de kloof te dichten op het gebied van digitale vaardigheden, de digitale transformatie van het mkb en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken.

De EU heeft aanzienlijke middelen op tafel gelegd om de digitale transformatie te ondersteunen. In de nationale herstel- en veerkrachtplannen is 127 miljard euro uitgetrokken voor digitaal gerelateerde hervormingen en investeringen. Dit is een ongekende kans om de digitalisering te versnellen, de veerkracht van de Unie te vergroten en de externe afhankelijkheid te verminderen met zowel hervormingen als investeringen. De lidstaten hebben gemiddeld 26% van hun toewijzing voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (SRF) besteed aan de digitale transformatie, boven de verplichte drempel van 20%. De lidstaten die ervoor kozen meer dan 30% van hun SRF-toewijzing te investeren in digitaal zijn Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland en Litouwen.