In de eerste drie kwartalen van 2024 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 28,2 miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten. Omgekeerd bedroeg de importwaarde van goederen uit de VS 44,4 miljard euro. Het Nederlandse handelstekort kwam daarmee uit op afgerond 16,3 miljard euro. Dat is ruim 2 keer zo hoog als vijf jaar eerder. Er werd vooral voor een hogere waarde aan Amerikaanse ruwe aardolie en aardgas ingevoerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Nederland importeert al jaren meer goederen uit de VS dan het daarheen exporteert; er is een structureel tekort op de goederenhandelsbalans. In de eerste drie kwartalen van 2024 was de goederenexport naar de VS 40 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019. De import nam toe met 65 procent. Het handelstekort is daarmee fors gegroeid. In de eerste drie kwartalen van 2023 was het tekort overigens nog groter, namelijk

24 miljard

euro. Ook gecorrigeerd voor wederuitvoerstromen bij import en export blijft er een handelstekort.

Handelstekort door hoge invoerwaarde van ruwe aardolie en aardgas

De toename van het handelstekort met de VS komt vooral door een sterk hogere importwaarde van minerale brandstoffen, waaronder ruwe aardolie en aardgas. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 wordt er geen olie en gas meer uit Rusland geïmporteerd en is de VS een belangrijkere leverancier geworden. Daarnaast spelen de prijsstijgingen van energie een grote rol. Olie en gas worden alleen ingevoerd uit de VS en niet door Nederland naar de VS uitgevoerd, waardoor de handelsbalans nog sterker negatief wordt.

Bedrijven in Nederland importeerden voor 8,1 miljard euro aan ruwe aardolie uit de VS in de eerste drie kwartalen van 2024. Dat is 23 procent van de totale Nederlandse import van ruwe aardolie, waarmee de VS de belangrijkste leverancier is. Ook voor de import van medische instrumenten en apparaten, en medicinale en farmaceutische producten staat de VS op plaats 1. In 2019 was er nog geen import van aardgas (lng) uit de VS. In de eerste drie kwartalen van 2024 was dit met 4,2 miljard euro het op een na belangrijkste importpr

Duitsland heeft groot handelsoverschot met VS

Voor de VS waren in de eerste drie kwartalen van 2024 Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Italië de belangrijkste afzetmarkten binnen de EU. Voor de Amerikaanse import waren Duitsland, Ierland, Italië, Frankrijk en Nederland de belangrijkste Europese leveranciers. In tegenstelling tot Nederland hebben veel andere, grote EU-landen juist een handelsoverschot met de VS. Het Duitse overschot op de handelsbalans met de VS bedroeg 68,8 miljard euro in de eerste drie kwartalen van 2024, vooral door import van personenauto’s en auto-onderdelen. Ook de handelsbalans van Frankrijk, Ierland en Italië met de VS was positief. Naar België exporteerde de VS juist voor 5,6 miljard euro meer goederen dan het daar vandaan importeerde. Dit gaat met name om medische instrumenten en apparaten, en geraffineerde aardolieproducten.