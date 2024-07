Nearfield Instruments, ontwikkelaar en producent van Metrologie & Inspectie-apparatuur voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie, heeft met succes een Series-C financieringsronde van €135 miljoen afgesloten. Deze overtekende financieringsronde wordt geleid door twee internationale tech-investeerders, Walden Catalyst, een toonaangevende Amerikaanse tech-investeerder die disruptieve bedrijven in deep-tech ondersteunt en Temasek, een wereldwijde investeerder in opkomende technologieën die impact-innovaties mogelijk maken en inspelen op nieuwe marktontwikkelingen. M&G Investments, een van de grootste wereldwijde vermogensbeheerders, treedt via zijn Catalyst Fonds op als co-investeerder. Het succes van deze ronde wordt verder onderstreept door de deelname van huidige Nederlandse investeerders zoals Innovation Industries, Invest-NL en ING. De Nederlandse steun is breed gedragen, daar pensioenfondsen PME en PMT, via de fondsen van Innovation Industries en het Strategic Partners Fund, Nearfield Instruments vanaf de start hebben gesteund.

Nearfield Instruments voorziet met zijn innovatieve oplossingen in de groeiende vraag naar steeds geavanceerdere procesbeheersing in de productie van de nieuwste generaties chips. De complexiteit van deze computerchips neemt sterk toe, vooral gedreven door AI-toepassingen. De chipmarkt bereikt naar verwachting in 2029 een wereldwijde omvang van $1 biljoen. Nearfield’s QUADRA 3D metrologiesysteem biedt snelle, nauwkeurige en niet-destructieve metingen en speelt daarmeer een belangrijke rol bij het maken van deze complexe halfgeleiders. Nearfield werkt nauw samen met grote halfgeleiderfabrikanten wereldwijd, waarbij het QUADRA 3D procescontrolesysteem reeds is gevalideerd en wordt ingezet bij grootschalige chipproductie.

Dr. Hamed Sadeghian, medeoprichter en CEO van Nearfield Instruments: “We zijn trots dat ons QUADRA 3D metrologiesysteem volledig gevalideerd is en toegepast wordt in hoogvolume productieomgevingen. Met deze mijlpaal verstevigen we onze positie in procescontrole-oplossingen voor de geavanceerde chipproductie. Met de steun van deze leidende tech-investeerders zijn we goed gepositioneerd om te voorzien in de groeiende vraag naar geavanceerde en toekomstbestendige Metrologie & Inspectie-oplossingen. Deze financiering stelt ons in staat om productiecapaciteit op te schalen, ons productportfolio uit te breiden en onze sleutelpositie in de halfgeleiderapparatuur-sector verder te versterken.”

De financieringsronde is volgens Mergermarket de op een na grootste financieringsronde in de markt voor halfgeleiderfabricage-apparatuur in Europa en de VS in de afgelopen vijf jaar.

Young Sohn, Founding Managing Partner bij Walden Catalyst:“Geavanceerde halfgeleiders zijn de sleutel voor wereldwijde innovatie en groei. De volgende generatie halfgeleiders zal worden mogelijk gemaakt door geavanceerde lithografie en 3D-integratie, met kleinere en diepere structuren en kleinere maaktoleranties. De grootschalige productie van deze volgende generatie chips vereist nieuwe procescontrole-oplossingen om een hogere opbrengst en productie mogelijk te maken. De metrologieproducten van Nearfield zijn cruciaal voor het oplossen van deze uitdagingen in de procescontrole. We zijn enthousiast over de samenwerking met Hamed en zijn uitmuntende team om de groei van Nearfield verder vorm te geven en te versnellen.”

Nearfield, een spin-off van TNO, maakt deel uit van een sterk Nederlands ecosysteem van innovatie en investeringen in halfgeleidertechnologie. Deze grootste deep-tech investeringsronde in Nederland1) bevestigt de leidende positie van Nederland in de wereldwijde halfgeleidersector.

Eric Meurice, voorzitter van de raad van commissarissen van Nearfield Instruments: “Dit geweldige resultaat stelt Nearfield in staat de ontwikkeling en productie te versnellen om unieke oplossingen te bieden die voldoen aan huidige en toekomstige metrologie- en inspectiebehoeften van de industrie voor de meest geavanceerde chips. Het bieden van procescontrole en opbrengstverbetering is cruciaal in deze sector. De steun van onze aandeelhouders, gecombineerd met de komst van nieuwe toonaangevende investeerders, verstevigt de positie van Nearfield als leider in Metrologie & Inspectie en draagt bij aan het vergroten van haar internationale slagkracht.”

Nearfield Instruments ontwikkelt en levert baanbrekende meetoplossingen die in staat zijn kritieke 3D-nanostructuren te meten tijdens het fabricageproces van microchips. Het meten van deze structuren is essentieel om goed-werkende chips te kunnen maken. De door Nearfield Instruments ontwikkelde technologie is gebaseerd op de zogenaamde Atomic Force Microscopy (AFM), die het oppervlak van chips driedimensionaal scant met een atomair scherpe “naald”. Nearfield Instruments heeft AFM verbeterd en verfijnd om significante meetsnelheden te bereiken en de complexe 3D-chipstructuren op niet-destructieve wijze te meten op nanoschaal. Nearfield Instruments is gevestigd in Rotterdam, met kantoren in Eindhoven en Pyeongtaek, Zuid-Korea.