Het Nederlandse hightechbedrijf Nearfield Instruments, specialist in geavanceerde metrologie voor de halfgeleiderindustrie, heeft een meerjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Institute of Microelectronics (IME) van Singapore’s A*STAR. Doel is de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe metrologietechnologieën die cruciaal zijn voor de productie van AI- en high-performance chips in het tijdperk van heterogene integratie.

Precisie als sleutel tot AI-schaalbaarheid

De opkomst van AI creëert een enorme vraag naar rekenkracht. Traditionele chip-scaling nadert echter zijn fysieke grenzen. De industrie zoekt daarom naar alternatieven zoals heterogene integratie, waarbij verschillende chiptypes via geavanceerde verpakkingsmethoden worden gecombineerd tot één krachtig systeem. Dat vraagt om extreme precisie in productie – en dus om next-gen metrologie.

“AI verandert alles, maar succes hangt af van efficiëntie in zowel rekenkracht als productie,” zegt Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments. “Onze samenwerking met ASTAR IME stelt ons in staat om baanbrekende metrologie-oplossingen te ontwikkelen voor o.a. hybrid bonding, waarmee we chipproducenten helpen AI-chips efficiënt op te schalen, yields te verbeteren en energieverliezen te minimaliseren.”*

R&D-versterking in Zuidoost-Azië

Als onderdeel van zijn internationale groeistrategie opent Nearfield ook een innovatie- en servicehub in Singapore: Nearfield Singapore. Dit centrum ondersteunt halfgeleiderfabrikanten in Zuidoost-Azië met geavanceerde metrologieoplossingen en technische expertise.

“De samenwerking met Nearfield stelt ons in staat om metrologie-innovaties te versnellen die essentieel zijn voor de productie van AI-chips met hoge opbrengst en lage energieconsumptie,” aldus Terence Gan, Executive Director van A*STAR IME.

Strategisch belang voor Singapore’s halfgeleiderambities

De samenwerking past binnen het bredere beleid van Singapore om zijn positie als regionaal R&D-centrum voor halfgeleiders verder te versterken.

“Dit partnership illustreert Singapore’s inzet voor de ontwikkeling van geavanceerde procescontrole voor AI-gedreven toepassingen,” zegt Chang Chin Nam, SVP en hoofd halfgeleiders bij de Singapore Economic Development Board. “We verwelkomen Nearfield’s activiteiten in Singapore en kijken uit naar verdere ketensamenwerkingen binnen ons halfgeleiderecosysteem.”

Nearfield Instruments is een toonaangevende leverancier van geavanceerde metrologie-oplossingen voor de halfgeleiderindustrie. De technologie van Nearfield maakt precisieprocescontrole mogelijk bij de fabricage van AI-chips en toepassingen in heterogene integratie. Het bedrijf is gevestigd in Rotterdam en breidt internationaal uit, met onder andere een innovatiehub in Singapore.

Het Institute of Microelectronics (IME) is onderdeel van Singapore’s Agency for Science, Technology and Research (ASTAR). IME richt zich op strategisch halfgeleideronderzoek en R&D-samenwerkingen met industriële partners. ASTAR stimuleert economische groei via toegepast onderzoek op het snijvlak van wetenschap, technologie en industrie.