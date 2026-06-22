De Rotterdamse chiptechnologiespecialist Nearfield Instruments heeft 380 miljoen dollar aan groeikapitaal opgehaald. Daarmee is sprake van de grootste financieringsronde ooit voor een Nederlands deeptechbedrijf. De investering waardeert het bedrijf op 1,6 miljard dollar en moet de verdere internationale groei van Nearfield versnellen.

De Series D-financieringsronde werd geleid door Fidelity Management & Research Company. Ook nieuwe investeerder Qatar Investment Authority (QIA) stapte in. Bestaande aandeelhouders, waaronder Temasek, Walden Catalyst Ventures, Innovation Industries, M&G Investments, Invest-NL, TNO Ventures en ING, namen eveneens deel aan de overtekende investeringsronde.

Nearfield ontwikkelt geavanceerde meet- en inspectiesystemen voor de halfgeleiderindustrie. De technologie maakt het mogelijk om uiterst nauwkeurig de productie van de meest geavanceerde chips te controleren. Juist die procescontrole wordt steeds belangrijker nu chipfabrikanten wereldwijd investeren in AI-infrastructuur en nieuwe generaties chips.

AI drijft vraag naar metrologie

De explosieve groei van kunstmatige intelligentie zorgt voor een toenemende vraag naar krachtige en energiezuinige chips. Tegelijkertijd worden chiparchitecturen steeds complexer. Nearfield levert de meetoplossingen die nodig zijn om die geavanceerde productieprocessen beheersbaar te houden en de opbrengst van chipfabrieken te verbeteren.

CEO Hamed Sadeghian

De systemen van het bedrijf ondersteunen onder meer de nieuwste productietechnologieën zoals High-NA EUV-lithografie, Gate-All-Around-transistors (GAA), CFET-architecturen en hybride 3D-chipintegratie. Technologieën die als cruciaal worden gezien voor de volgende generatie AI-processoren.

“Deze financieringsronde markeert een bepalend moment in onze ontwikkeling en onderstreept het groeiende strategische belang van metrologie en inspectie in het tijdperk van AI-gedreven halfgeleiderinnovatie”, zegt medeoprichter en CEO Hamed Sadeghian.

Opschalen productie en wereldwijde ondersteuning

Nearfield wil het kapitaal gebruiken om de innovatieagenda te versnellen, nieuwe internationale Application Centers of Excellence op te zetten, de productiecapaciteit fors uit te breiden en de wereldwijde service- en supportorganisatie te versterken. Ook wordt geïnvesteerd in gezamenlijke R&D-projecten met toonaangevende chipfabrikanten.

De investering onderstreept de groeiende internationale belangstelling voor Europese halfgeleidertechnologie. Waar bedrijven als ASML de machines leveren waarmee chips worden geproduceerd, zorgen spelers als Nearfield ervoor dat die uiterst complexe productieprocessen met de benodigde nauwkeurigheid kunnen worden gecontroleerd.

Investeerders zien die positie als strategisch. Volgens Niranjan Sirdeshpande van M&G Investments wordt het vermogen om chips met atomaire precisie te produceren steeds belangrijker naarmate de industrie opschuift naar kleinere nodes en complexere 3D-chiparchitecturen.

Ook Young Sohn van Walden Catalyst Ventures wijst op de combinatie van twee krachtige trends: de snelle opmars van AI en de overgang naar steeds complexere driedimensionale chipontwerpen. “Geavanceerde metrologie en inspectie worden essentiële bouwstenen voor de volgende generatie chipinnovatie.”

Nederlandse deeptech op wereldniveau

Met een waardering van 1,6 miljard dollar voegt Nearfield zich bij een selecte groep Nederlandse deeptechbedrijven die uitgroeien tot wereldspelers. Voor de Nederlandse halfgeleidersector is de investering opnieuw een signaal dat niet alleen chipmachines, maar ook gespecialiseerde meet- en inspectietechnologieën een strategische positie innemen binnen de mondiale waardeketen.

De recordinvestering onderstreept bovendien de internationale belangstelling voor Europese halfgeleidertechnologie op een moment waarop AI, geopolitieke spanningen en de wereldwijde race om chipcapaciteit leiden tot ongekende investeringen in de sector.