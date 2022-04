Corvus Drones uit Ede ontwikkelt en produceert drones die volledig autonoom kunnen vliegen in tuinbouwkassen. De drones verzamelen waardevolle informatie over de groei van gewassen. Met deze informatie kunnen telers efficiënter en duurzamer voedsel produceren. Voor de verdere ontwikkeling van de drone en het opschalen van de marketingactiviteiten heeft Corvus Drones een investering opgehaald bij Navus Ventures, ECG Ventures en Oost NL.

De glastuinbouw worstelt met een aantal uitdagingen: het aantal hectares aan kassen groeit wereldwijd met 5-10% per jaar, de bedrijfsvoering is steeds complexer en er is een structureel tekort aan personeel. Drones bieden een oplossing door verschillende taken te automatiseren. Met behulp van camera’s en sensoren kan de drone van Corvus bijvoorbeeld tellingen van (kiem)planten uitvoeren of de gewasgroei monitoren. “In de glastuinbouw is veel behoefte aan informatie over de groei van gewassen. Voor een teler is het bijna onmogelijk om het gewas in elk deel van de kas dagelijks te monitoren. Meer inzicht leidt tot minder teeltrisico’s en een efficiëntere supply chain. Dat bespaart kosten voor telers en draagt bij aan de duurzame en efficiënte productie van voedsel,” legt Frans-Peter Dechering, co-founder van Corvus Drones uit.

Bruikbare teeltinformatie voor kwekers

De klanten van Corvus zijn telers of teeltspecialisten van tuinbouwbedrijven. Zij kunnen een abonnement op de dronediensten nemen. De drone vliegt over of tussen het gewas, maakt opnames en software vertaalt de beelden tot bruikbare informatie. De eerste klanten maken al gebruik van de diensten van Corvus Drones. “Tuinbouwbedrijven zijn zo groot geworden, dat gewasinformatie op grote schaal geautomatiseerd noodzakelijk is. Onze ambitie is om de dronetoepassing voor elke teelt en teler mogelijk te maken, overal ter wereld. Daarmee leveren we ook een significante bijdrage aan nog duurzamere productieketens,” legt Frans-Peter Dechering uit.

Voor de ontwikkeling van deze drone is nauw samengewerkt met een aantal launching customers voor de vertaling van theorie naar praktijk. En met applicatieontwikkelaars die bijvoorbeeld AI-modellen maken voor het analyseren van de ingewonnen data, waaronder het eveneens in Foodvalley NL gevestigde Track 32. Dechering: “Uniek aan onze drone is onder meer dat hij zelfstandig navigeert op basis van zicht. Omdat de drone in een kas vliegt, is het namelijk niet mogelijk om gebruik te maken van GPS-signalen. Daarnaast moet de drone heel precies naar jonge planten kunnen ‘kijken’ – dat maakt de positiebepaling een uitdaging.”

Eerder maakte Corvus Drones gebruik van een voucher van De Groeiversneller – een programma van de provincie Gelderland, dat door Oost NL wordt uitgevoerd – voor de onderbouwing van hun financieringsaanvraag.

Investering voor verdere marktintroductie

Oost NL is al sinds 2019 in de vroege fase van het bedrijf betrokken via ION+. Dit stelde de ondernemers in staat de technologie verder te ontwikkelen en valideren. Inmiddels is de drone klaar voor marktintroductie voor jonge-planten, potplantenkwekers en veredelaars. “Met deze nieuwe investering kunnen we de drone optimaliseren, nieuwe applicaties ontwikkelen en de organisatie klaarstomen voor verdere commerciële uitrol van het product,” vertelt Dechering.

Carl Heijne, senior investment manager Food bij Oost NL: “Telers kunnen met deze drone de productie beter sturen en oogsten exacter voorspellen. Dit dringt voedselverspilling terug. De Nederlandse tuinbouw wordt wereldwijd gezien als toonaangevend op het gebied van productie en innovatie. Bedrijven als Corvus zijn hiervoor essentieel. Zij vormen een brug tussen kennisinstellingen en telers door innovaties praktisch toepasbaar en betaalbaar in de markt te zetten.” Oost NL investeert vanuit het Participatiefonds Oost NL.

Jacco Zuijdweg, investment manager bij ECG Ventures: “Met deze drones wordt een grote hoeveelheid data van de gewassen verzameld. En nog belangrijker: Corvus Drones werkt samen met de juiste partners om deze data om te zetten naar nuttige informatie voor de telers. Zo krijgen telers eenvoudig en effectief inzicht in de conditie en groei van hun gewassen. We zijn trots dat we kunnen bijdragen aan een belangrijke volgende stap op weg naar volledig autonoom vliegende drones in de tuinbouw.”

Jaap Zijlstra, investment manager, Navus Ventures: “Corvus Drones levert een waardevolle dienst aan telers in de glastuinbouw die digitalisering en automatisering omarmen om hun bedrijf te verbeteren, waarbij ze niet alleen de data leveren maar dit ook tot een tastbaar vervolg brengen samen met hun partners. Deze investering past perfect binnen onze strategie om innovatieve start-ups te ondersteunen die bijdragen aan de transitie naar duurzame voeding en energie.” Bron Oost NV