Met de V807 heeft Voortman een ware duizendpoot gecreëerd voor het snijden van plasmastaalprofielen. Gemonteerd op een hangende roterende ring als zevende as, voldoet een Stäubli zesassige robot die even nauwkeurig als robuust is, aan de belangrijkste vereiste voor ultranauwkeurige omnidirectionele bewerking van profielen met een dikte tot 80 mm.

Als er een concurrentie zou zijn voor veelzijdigheid van profielbewerkingsmachines, zou de V807 van Voortman een belangrijke kanshebber zijn. De geïntegreerde plasmasnijrobot is in staat om boor- en boutgaten te plaatsen, snij- en inkepingen te produceren, lassen voor te bereiden, profielen te markeren met onderdeel- of batchnummers, cirkels en sleufgaten uit te snijden en schuine sneden, ribbels en complexe contouren te maken. Het systeem doet dit alles aan alle vier de zijden van het profiel in een enkele klem met hoge precisie, hoge snelheid – en in een compacte ruimte in een continu proces.

Met deze combinatie van voordelige eigenschappen is het geen verrassing dat de V807 robotcel kort na zijn introductie een succesvol model werd. Product Manager Valentijn Velten: “We hebben dit systeem ontwikkeld als aanvulling op onze V808, die ook zeer krachtig en veelzijdig is. De V807 is populair en dekt alle toepassingen van onze klanten perfect af; het voldoet aan hun productie-uitdagingen van een hoge veelzijdige output op een kleine footprint.”

De voordelen die Voortman klanten met het nieuwe systeem biedt, kunnen met name worden toegeschreven aan twee factoren: de keuze voor een robot en het unieke concept dat ten grondslag ligt aan het systeem, dat inderdaad onconventioneel is. Een plafond gemonteerd Stäubli TX2-90XL zesassige robot beweegt in een cirkelvormige beweging op een vaste roterende ring die als zevende as dient. Hierdoor kan de robot elk punt van het profiel aan elke kant bereiken.

Het ontwerpteam heeft veel tijd en moeite gestoken in de minutieuze ontwikkeling van dit concept. Het vermogen om in wezen elke centimeter van het profiel te bereiken is van cruciaal belang. Deze factor alleen al maakt de V807 een “alles-in-één” machine, die in staat is om profieldiktes tot 80 mm op verschillende manieren te verwerken, waardoor hij consistent is met het one-stop-productieprincipe in de ware zin van het woord.

Hoge precisie plus optimale integratie met systeembesturingen

De indrukwekkende precisie van het systeem is het resultaat van de absolute nauwkeurigheid van de TX2-90XL. Met deze serie neemt Stäubli nauwkeurigheid tot het uiterste. Een ander voordeel voor de gebruiker is de uitstekende integratie van de robot in het totale besturingssysteem. Zo geeft de robot zijn huidige positie continu door aan voortman’s eigen VACAM-controller. Op deze manier kunnen werkelijke en doelwaarden tijdens de verwerking worden vergeleken en kunnen de posities van de robot dienovereenkomstig worden gecorrigeerd.