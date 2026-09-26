Defensietechnologie ontwikkelen is één ding, vervolgens voldoende snel kunnen industrialiseren en produceren is minstens zo belangrijk. NATO DIANA heeft daarom 24 investeerders samengebracht in een nieuw Capital Network voor defensie- en dual-usetechnologie. Met SecFund Netherlands zit ook Nederland in de eerste groep. Voor de Nederlandse hightech- en maakindustrie is vooral de volgende stap interessant: wanneer startups en scale-ups doorgroeien van prototype naar serieproductie, hebben zij niet alleen geld nodig, maar ook engineering, productiecapaciteit en een volwassen toeleverketen.

De Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) van de NAVO heeft de eerste 24 investeerders van zijn nieuwe Capital Network bekendgemaakt. Onder de investeerders bevinden zich onder meer het NATO Innovation Fund, Bpifrance en Lockheed Martin. Vanuit Nederland neemt SecFund Netherlands deel. De technologiegebieden lopen uiteen van autonome systemen en communicatie tot energie, kritieke infrastructuur, sensoren, ruimtevaart en AI. De 24 investeerders zijn: Alpine Space Ventures, Archangel, Bpifrance, Business Development Bank of Canada (BDC), DTCP, EDT Ventures, Expansion Ventures, Expeditions, Inflection, Investinor, Lockheed Martin, MD One Ventures, METU70 Ventures, National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), NATO Innovation Fund, NightDragon, OTB Ventures, Project A, SecFund Netherlands, Sunfish Partners, Tech Horizons, Twin Track VC, Vsquared VC en WatchKeeper Ventures

Het netwerk moet een probleem aanpakken dat steeds relevanter wordt voor Europese defensie-innovatie: hoe komt technologie na ontwikkeling en validatie daadwerkelijk terecht in producten en systemen die in voldoende aantallen kunnen worden geleverd?

DIANA selecteert en begeleidt bedrijven met technologie die voor zowel civiele als militaire toepassingen relevant kan zijn. De bedrijven kunnen hun oplossingen binnen het DIANA-netwerk testen tegen concrete defensie- en veiligheidsbehoeften. Met het Capital Network wordt daar nu nadrukkelijk een financieringslaag aan toegevoegd.

Van prototype naar productie

Voor de Nederlandse maakindustrie zit juist daar een interessante schakel. Veel technologie die defensie nodig heeft, komt niet uit traditionele defensiebedrijven alleen. Denk aan sensoren, fotonica, halfgeleidertechnologie, AI, robotica, drones en autonome systemen, cybersecurity, geavanceerde materialen en energie- en communicatietechnologie.

Een succesvolle demonstrator maakt een bedrijf echter nog geen schaalbare leverancier. Opschaling vraagt investeringen in engineering, certificering, productietechnologie, mensen en capaciteit. Bovendien moet een toeleverketen worden ingericht die grotere volumes betrouwbaar kan leveren.

Het NATO DIANA Capital Network moet innovatieve bedrijven eerder verbinden met investeerders die juist die volgende groeifase kunnen financieren.

Nederlandse bedrijven al binnen DIANA

Die relatie is niet theoretisch. In de DIANA-cohort van 2026 zitten verschillende Nederlandse bedrijven. Zo ontwikkelt Blue Team Intelligence technologie om de begaanbaarheid van terreinen te voorspellen, werkt Elitac Wearables aan systemen die de cognitieve belasting van militairen moeten verminderen en ontwikkelen MAPS Messaging en Oceano Robotics technologie voor maritieme toepassingen. Het Nederlandse SINTEG Systems werkt aan inspectietechnologie voor lijmverbindingen in composietconstructies.

SecFund vormt Nederlandse verbinding

Met SecFund Netherlands is er een directe verbinding met het Nederlandse ecosysteem voor dual-use technologie. SecFund richt zich op Nederlandse startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven die technologie ontwikkelen die zowel civiel als militair toepasbaar is.

De aansluiting bij DIANA kan Nederlandse technologiebedrijven daarmee niet alleen toegang geven tot internationaal kapitaal, maar ook tot een breder netwerk rond defensie-innovatie en opschaling.

Dat kan eveneens interessant worden voor bestaande hightechtoeleveranciers. Wanneer jonge technologiebedrijven doorgroeien van prototypes naar series, ontstaat behoefte aan partijen die kunnen helpen met industrialisatie, precisieproductie, elektronica, mechatronica, systeemintegratie en supplychainmanagement.

Niet alleen geld, maar ’trusted capital’

NATO DIANA legt bovendien nadruk op de herkomst van het kapitaal. De 24 deelnemers zijn gescreende, NAVO-georiënteerde investeerders. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat bedrijven met strategisch relevante technologie tijdens hun groeifase afhankelijk worden van kapitaal dat ongewenste invloed kan opleveren.

‘Door NAVO-georiënteerd kapitaal en veelbelovende innovators met elkaar te verbinden, helpt het netwerk de beste technologieën door te groeien naar toepassingen in de praktijk, binnen een veilig en op gedeelde waarden gebaseerd ecosysteem’, zegt Jyoti Hirani-Driver, waarnemend managing director van NATO DIANA.

Daarmee krijgt strategische autonomie ook een financiële én industriële component. Het gaat niet alleen om de vraag of Europa zelf kritieke technologie kan ontwikkelen, maar ook of bedrijven voldoende kapitaal krijgen om die technologie hier te industrialiseren en of de Europese productieketen vervolgens in staat is de benodigde volumes te leveren.

Voor de Nederlandse hightechindustrie kan juist daar een kans liggen. De kennis voor nieuwe defensietoepassingen bevindt zich voor een deel al bij deeptechbedrijven en gespecialiseerde toeleveranciers. De volgende uitdaging is om technologie, kapitaal en maakcapaciteit op tijd bij elkaar te brengen.

NATO DIANA verwacht eind dit jaar nieuwe investeerders aan het Capital Network toe te voegen.