Nationaal Metrologisch Instituut VSL heeft gisteren op de Rotterdamse Maasvlakte het European Center for Flow Measurement (ECFM) geopend, een nieuwe faciliteit voor kalibratie en testen van flowmeters. Deze kalibraties worden steeds belangrijker en moeten steeds nauwkeuriger worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat vloeistoffen duurder of schaarser worden, zoals schoon en veilig drinkwater. Ook in de zoektocht naar alternatieve brandstoffen speelt nauwkeurige kalibratie van vloeistofmeters een belangrijke rol.

In diverse industrieën moet de stroming in pijpleidingen met verschillende nauwkeurigheden worden gemeten. De nauwkeurigheid is van belang afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof, gas of een combinatie daarvan, gemeten in processen gericht op veiligheid, kwaliteitscontrole of facturering. In de nieuwe faciliteit, die een zes keer grotere flow rate heeft dan de bestaande van VSL in Dordrecht, kunnen met moderne technologie heel nauwkeurige kalibraties en testen met een grotere range aan vloeistofmeters uitgevoerd worden.

Energietransitie

Kalibraties zorgen ervoor dat meters (blijven) voldoen aan de vastgestelde procedures, normen, wetgeving of contracten. In de zoektocht naar duurzamere brandstoffen ziet VSL steeds meer vraag naar nieuwe soorten vloeistofmeters om deze nieuwe brandstoffen te kunnen meten. Het ECFM biedt nog meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze meters. Zo draagt het nieuwe European Center for Flow Measurement ook haar steentje bij aan de energietransitie.

Fabienne van Booma, Managing Director bij VSL, spreekt met de opening van een mijlpaal. Van Booma: “Zonder wetenschappelijke meetstandaarden is innovatie niet mogelijk. Met de realisatie van het European Center for Flow Measurement levert VSL een belangrijke bijdrage aan de verdere versterking van de innovatiekracht van Nederland. Bovendien bevestigt het nogmaals onze toonaangevende positie in metrologie.”

Erik Smits, Chief Metrologist bij VSL: “We mogen als VSL trots zijn op deze meetfaciliteit. We kunnen vloeistofmeters met een kleine diameter nu al zeer nauwkeurig kalibreren. Dankzij het nieuwe European Center for Flow Measurement kan dat ook voor grotere diameters en nóg nauwkeuriger. Bovendien kunnen we met deze nieuwe en geavanceerde installatie ook de vloeistofmeetinstrumenten voor duurzame en hernieuwbare brandstoffen en gassen meten, testen en kalibreren. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie.”

Met het nieuwe European Center for Flow Measurement kan VSL onafhankelijke en herleidbare kalibraties blijven garanderen. De bouw van het nieuwe European Center for Flow Measurement is mede mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.