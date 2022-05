Moleculaire computers

Ook willen de onderzoekers moleculaire computers gaan bouwen, die geïnspireerd zijn op hoe onze hersenen werken. Deze computers zouden net als ons brein zelf kunnen denken.

Een andere mogelijke toepassing van het Robotlab zijn biomaterialen die zich perfect kunnen aanpassen aan het lichaam. Omdat er miljoenen combinaties mogelijk zijn, biedt het Robotlab dankzij de AI de kans om precies die combinaties te vinden die in het lichaam het beste werken.

Het Nationale Groeifonds ondersteunt het Robotlab met 96,9 miljoen euro. Samen met bijdragen van kennisinstellingen en bedrijven komt de totale investering op 207,5 miljoen. euro. Het programma is in zekere zin, een voortzetting van het NWO Zwaartekracht-programma Functional Molecular Systems en duurt zeven jaar.

Meijer is erg blij met de bijdrage van het Groeifonds. “Deze subsidie komt precies op het juiste moment. Nederland is nu al wereldwijd leidend in het wetenschappelijk onderzoek naar complexe moleculaire systemen. Het geld uit het groeifonds helpt ons om deze toppositie met behulp van AI om te zetten in concrete applicaties met duurzaamheid als hoofdthema.”

Samenwerking

De TU/e werkt in dit project onder meer samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Fontys Hogeschool Eindhoven, het AMOLF-instituut in Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en bedrijven uit de Brainport Campus Eindhoven en de NovioTech Campus in Nijmegen.

Meer informatie over het onderzoek naar complexe moleculaire systemen is te vinden op de website van het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen.

Bron TU/e