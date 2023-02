Per 1 maart 2023 start Nathal van Rijn MSc als directeur van InnovationQuarter. De heer van Rijn volgt Rinke Zonneveld op, die deze functie 9 jaar vervulde.

Nathal van Rijn heeft een zeer ruime ervaring als bestuurder en adviseur in een veelheid van sectoren die van grote waarde zijn voor InnovationQuarter.

Sinds 2016 bekleedde Nathal als zelfstandige diverse functies, als directeur, kwartiermaker en directie-adviseur binnen het publieke domein, de zorg en het bedrijfsleven. Daarvoor was hij lange tijd verbonden aan de Rabobank, waarvan de laatste jaren als Directievoorzitter van Rabobank Almere. Nathal studeerde Bedrijfseconomie aan de Amsterdamse Academie voor Bank en Financiën en behaalde een master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Nathal van Rijn: “Ik kijk er enorm naar uit om met de collega’s verder te bouwen aan een mooie toekomstgerichte organisatie en ben dankbaar voor wat er door Rinke is neergezet. De uitdagingen waar we in Zuid Holland voor staan, zijn zeer divers en groot. Mooi om daarmee aan de slag te mogen”.

Leo Brand, voorzitter RvC InnovationQuarter: “De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met deze benoeming. De fase waarin InnovationQuarter zich als organisatie bevindt vraagt om verdere visie en verbindend leiderschap. Wij hebben er vertrouwen in dat onder leiding van Nathal InnovationQuarter zich verder kan doorontwikkelen en een belangrijke bijdrage blijft leveren aan de economische kracht van de provincie Zuid-Holland.”