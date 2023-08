ENOUGH – de start-up in de voedingstechnologie die pioniert met grootschalige duurzame eiwitproductie – heeft € 40 miljoen aan groeifinanciering opgehaald, mede geleid door het World Fund, Europa’s toonaangevende klimaattechnologie-VC, en de toonaangevende voedseltechnologie-investeerder CPT Capital, die zijn inzet heeft voortgezet. Andere eerdere investeerders, waaronder AXA IM Alts via het Axa Impact Fund, HAL Investments via 280ppm, Onassis Group via Olympic Investments Inc, Tailored Solutions en Scottish Enterprise volgden ook.

Opgericht in 2015, met de missie om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame eiwitten in de wereld, produceert ENOUGH ABUNDA® mycoproteïne, fermenterende schimmels met behulp van hernieuwbare grondstoffen om op grote schaal alternatieve ingrediënteneiwitten te produceren. Dit transformerende ingrediënt zal worden gebruikt in alternatieve vlees- en zuivelproducten die worden verkocht in toonaangevende supermarkten en fastfoodmerken over de hele wereld via een reeks partnerschappen, zoals met M&S en Unilever.

Om een duurzaam en gezond dieet voor onze groeiende bevolking veilig te stellen, is het produceren van enorme hoeveelheden duurzame eiwitten een van ‘s werelds meest urgente prioriteiten. De wereldwijde vleesindustrie is verantwoordelijk voor bijna 15% van alle broeikasgasemissies, terwijl het ook een van de grootste bronnen van methaan en oorzaken van ontbossing is. Tegelijkertijd is de interesse en vraag naar plantaardig voedsel de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen – onderzoek van BCG heeft voorspeld dat de markt voor alternatieve eiwitten in 290 $ 2035 miljard zal bereiken, waarbij ten minste 10% van het vlees, eieren, zuivel en zeevruchten die over de hele wereld worden gegeten, afkomstig is van alternatieve bronnen. De huidige oplossingen kunnen echter alleen kleinschalige hoeveelheden produceren, die duurder zijn en ontoegankelijk voor de massamarkt.

ENOUGH heeft een baanbrekende technologie ontwikkeld die grootschalige duurzame eiwitproductie mogelijk maakt door een kerneiwitingrediënt te creëren om alternatieve vleesproducten over de hele wereld aan te drijven. Het kenmerkende mycoproteïne wordt gemaakt door schimmels te voeden met suikers uit duurzaam geproduceerd graan dat vervolgens wordt gefermenteerd in een vergelijkbare productie als bier of wijn. Dit creëert ABUNDA – een voedsel dat rijk is aan eiwitten en vezels, alle negen essentiële aminozuren bevat en, cruciaal, een neutrale smaak en vleesachtige textuur heeft die kan worden gebruikt om plantaardig vlees, vis en zuivelproducten te maken. ABUNDA is tot 15 keer efficiënter dan eiwitten uit rundvlees dankzij ENOUGH’s gepatenteerde technologie en zero-waste productie – met tot 93% minder water, 97% minder voer en 97% minder CO2-uitstoot dan eiwit uit rundvlees, waardoor het ook betaalbaarder is om te produceren.

Dit maakt ENOUGH de toonaangevende speler om op zo’n grote schaal duurzame eiwitten te produceren, waardoor het kan samenwerken met merken en white-label fabrikanten die retail-, foodservice- en fastfoodmerken bedienen bij het uitbreiden van hun plantaardige productassortiment. De Europese pluimveeverwerker Plukon Food Group, die niet-dierlijke kip- en vleesproducten ontwikkelt die vergelijkbaar zijn met zijn traditionele assortiment, is erg enthousiast om aan de slag te gaan met mycoproteïnegrondstof.

Een Circulair Systeem om Duurzame Eiwitten Te Creëren

ENOUGH opende onlangs een eerste eiwitfabriek in zijn soort in Sas van Gent, Nederland, om ABUNDA op grote schaal te creëren. De fabriek bevindt zich naast een Cargill-faciliteit die zorgt voor de meest efficiënte voerbron en de zero-waste-strategie van het product van ENOUGH ondersteunt. In eerste instantie zal de fabriek 10.000 ton ABUNDA per jaar produceren, met plannen om op te schalen om meer dan 60.000 ton per jaar te produceren – het equivalent van het kweken van een koe aan eiwit elke twee minuten.

Het is deze efficiënte en schaalbare technologie, gecombineerd met een zero-waste aanpak, die Europa’s grootste klimaatinvesteerder aantrok om ENOUGH te steunen. Het World Fund ondersteunt ondernemers die klimaattechnologische oplossingen bouwen die het potentieel hebben om elk jaar aanzienlijke hoeveelheden CO2 te besparen.

De nieuwe groeifinanciering brengt het totale door ENOUGH opgehaalde kapitaal op ruim €95 miljoen. Dit zal het bedrijf in staat stellen om de capaciteit in zijn fabriek in Nederland op te schalen om aan de groeiende vraag van klanten naar ABUNDA-mycoproteïne te voldoen, terwijl het ook zijn teams in zijn kantoren in Glasgow, Londen en bij Sas van Gent uitbreidt. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2032 cumulatief meer dan een miljoen ton ABUNDA te laten groeien, het equivalent van het vervangen van 5 miljoen koeien of meer dan 1 miljard kippen, om een groeiende wereldbevolking te voeden en de niet-duurzame impact van traditionele eiwitteelt aan te pakken.

Jim Laird, oprichter en CEO van ENOUGH, zei: “ENOUGH heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om onze nieuwe fabriek in Nederland te lanceren en op te schalen om met klanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa te werken. Met deze nieuwe financiering zullen we die groei versnellen. De alternatieve eiwitmarkt is een kans van meerdere miljarden dollars, en de ethische en milieuredenen om niet-dierlijke eiwitbronnen te omarmen zijn urgenter dan ooit. We zijn verheugd om deze voedselrevolutie te leiden met ons gepatenteerde ABUNDA mycoproteïne. We zijn verheugd om onze nieuwe investeerders World Fund te verwelkomen en kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken aan de volgende groeifase voor ENOUGH.”

Craig Douglas, Founding Partner bij World Fund, zei: “We zijn verheugd om ENOUGH te ondersteunen terwijl ze opschalen om de wereldleider in duurzame eiwitten te worden. Het bedrijf pakt cruciale knelpunten aan bij het creëren van duurzame eiwitten, terwijl het minder hulpbronnen gebruikt en een zero-waste proces handhaaft, waardoor ENOUGH een lagere koolstofvoetafdruk heeft in vergelijking met andere plantaardige eiwitbronnen, terwijl het op schaal produceert en leveringszekerheid biedt aan een groeiende markt. Het helpt dat de producten met ABUNDA ook heerlijk zijn. Het werk van ENOUGH heeft het potentieel om voedselschaarste te helpen bestrijden, het gebruik van hulpbronnen in de voedingsindustrie te verminderen en de uitstoot op wereldwijde schaal te verminderen en we kijken ernaar uit om met Jim en het team samen te werken om hen te helpen dit te bereiken.”

Harry Kalms, CPT Capital, zei: “We zijn verheugd om het ENOUGH-team te blijven ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige, alternatieve eiwitoplossingen die verandering in het wereldwijde voedselsysteem ondersteunen. Sinds onze eerste investering 5 jaar geleden heeft ENOUGH zich onderscheiden als een bedrijf dat klaar is om een betekenisvolle positieve impact te hebben op het huidige niet-duurzame voedselsysteem. Nu, met de voltooiing van hun eerste industriële productiefaciliteit en deze groeifinancieringsronde, maakt ENOUGH gebruik van zijn sterke fundamenten om een nieuwe fase van grootschalige commercialisering in te gaan.”

Niels van Gestel, CCO van Plukon Food Group: “Je ziet het verschil nauwelijks tussen onze niet-dierlijke kip met ABUNDA en traditionele kip.”

‍ENOUGH (voorheen 3F BIO) is een voedseltechnologiebedrijf met technologie om de meest duurzame bron van voedseleiwitten te kweken. ENOUGH is baanbrekend op het gebied van duurzame eiwitproductie op grote schaal, om de gecombineerde problemen van het voeden van een groeiende wereldbevolking en de niet-duurzame impact van traditionele eiwitteelt aan te pakken. ENOUGH heeft een R&D-centrum in Schotland dat het de Farm and Kitchen noemt. The Farm is een verkleinde versie van zijn industriële schaalproces dat ABUNDA produceert en het bedrijf in staat stelt om andere innovaties te verkennen. De ontwikkeling Kitchen helpt ENOUGH om voedingsmiddelen en technieken te ontwikkelen om te delen met commerciële partners. ENOUGH opende in 2022 een eerste eiwitfabriek in zijn soort, gevestigd in Nederland, die in eerste instantie 10.000 ton per jaar zal produceren. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2032 cumulatief meer dan een miljoen ton te produceren. De plannen worden ondersteund en hebben financiering ontvangen van de gemeenschappelijke onderneming Bio-Based Industries binnen het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 838104-Plenitude. Het bedrijf heeft een team van 56, verdeeld over 18 nationaliteiten, gevestigd in Schotland, Engeland en Nederland, en zal het komende jaar in omvang verdubbelen.

World Fund is het toonaangevende op Europa gerichte klimaat durfkapitaalfonds dat is opgericht door Daria Saharova, Danijel Višević, Craig Douglas en Tim Schumacher. Van energie, voedsel, landbouw en landgebruik tot bouwmaterialen, productie en transport, het Wereldfonds investeert in Europese technologie met een aanzienlijk klimaatprestatiepotentieel (CPP). Het investeringsteam bestaat uit ingenieurs, fysici, chemici, biologen, vroege en groeifase-investeerders. Het Wereldfonds steunt die ondernemers die technologie bouwen voor een regeneratieve wereld.

CPT Capital (“CPT”) is een pionier met ongeëvenaarde ervaring in het investeren in de sector van alternatieve eiwitten wereldwijd. CPT investeert in visionaire bedrijven die de toekomst van voedsel en materialen zonder dieren creëren. CPT Capital richt zich sinds 2015 op de sector en investeert vanaf Pre-Seed en werkt samen met oprichters bij het opbouwen van bedrijven. De missie van CPT is om het wereldwijde voedselsysteem te verstoren door middel van alternatieve eiwitten om een duurzamer, ethischer en voedzamer voedselsysteem te realiseren dat dieren in de toeleveringsketen vervangt. CPT’s portfolio van meer dan 60 bedrijven omvat marktleiders wereldwijd in alle eiwitverticalen (plant, recombinant, gekweekt) en de ondersteunende technologieën die hen ondersteunen.