De agricultuur past steeds meer roboticaoplossingen toe om minder afhankelijk te zijn van (schaarse) arbeidskrachten. Drie jaar geleden startten Gewascoöperatie Gerbera en de WUR een technische haalbaarheidsstudie om robots in te zetten bij de oogst van gerbera’s. Nederland produceert 90 procent van alle gerbera’s op de wereld. Het zijn kwetsbare bloemen. Ze worden geteeld in kassen en met de hand geplukt. Oogsten is zwaar en warm werk.

Het resultaat van de eerste studie was positief. Voor de doorontwikkeling naar een winstgevend product dat in serie geproduceerd kan worden, kwamen de onderzoekers terecht bij MTA in Helmond, ontwikkelaar en producent van hightech mechatronische systemen. MTA voerde op verzoek van de WUR een haalbaarheidsstudie uit, stelde belangrijke verbeteringen voor en ontwikkelde een sluitende businesscase voor een economisch rendabele oogstrobot.

Het concept van MTA week flink af van de oorspronkelijk bedachte opstelling. Er worden meerdere (goedkope) robotarmen boven het plukgebied ingezet, zodat diverse handelingen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. In plaats van 360 bloemen per uur van het eerste model is de oogstsnelheid nu minstens 2.000 bloemen per uur.

Een camera boven het gewas ziet bloemen die geschikt zijn om te oogsten. Is een bloem rijp, dan positioneert de robot een grijper van bovenaf en snijdt de steel op de gewenste lengte af. Door de meerdere armen kunnen meerdere bloemen tegelijkertijd worden geoogst. Nog een belangrijk verschil is dat de robot in het vorige prototype met hulp van een camera en 3D-visualisaties de positie en oriëntatie van de complete steel onder de bloem in beeld bracht. Dat kostte veel rekenkracht en dus tijd. ‘In de nieuwe opzet gebruikt de robot geen 3D-beelden om de steel onder de bloem te vinden. In plaats daarvan bepaalt de robot de locatie van de bloem en daalt de robotarm af tot zo’n vier centimeter onder die bloem. Dat is logischerwijs de enige plek waar de steel zich kan bevinden. Deze methode is dus aanzienlijk sneller’, aldus Jos Ruizendaal, WUR-onderzoeker agro-robotica en projectleider.

MTA en de WUR testten het verbeterde concept uitgebreid. Gewascoöperatie Gerbera en de WUR zijn enthousiast, meldt MTA op zijn site. Pieter van Wegberg, program manager agrobotics bij MTA: ‘We hebben een proof of principle uitgewerkt tot een systeemarchitectuur met bijbehorende specificaties en businesscase. Op basis van onze berekeningen zien we dat het systeem in vijf jaar kan worden terugverdiend op basis van total cost of ownership. Daarmee hebben we dus aangetoond dat het systeem rendabel is. De droomoplossing is er. Nu nog een oem’er die de verdere ontwikkeling en marktintroductie samen met ons en de telers wil oppakken.’