Zowel machinebouwers als technische diensten zijn frequente afnemers van aandrijf- en besturingscomponenten. Daarbij kunnen machinebouwers weken of maanden vooruit plannen, terwijl in het kader van Maintenance Repair & Operations (MRO) onderdelen vaak onmiddellijk nodig zijn. Hoe spelen componentenleveranciers hierop in? We vroegen het aan Taco Leeflang van itsme en Thom van Oss van Apex Dynamics BV.

Nauwe samenwerking met leveranciers een must.

Apex Dynamics is een Taiwanese fabrikant van mechanische aandrijfcomponenten te weten tandwielkasten, tandheugels, rondsels en koppelingen. In Helmond zit de in 2006 opgerichte Nederlandse (Benelux) vestiging, die wordt geleid door eigenaar/directeur Thom van Oss. Hij legt uit wat de productie- en leveringsstrategie is van Apex Dynamics. ‘Het maakt enorm uit of je met een machinebouwer of, in het kader van MRO, met een technische dienst als klant te maken hebt. In het eerste geval ben je vaak al in een vroeg ontwerpstadium samen met de machinebouwer aan het bekijken welke tandwielkasten en/of tandheugel/rondseloplossingen ingezet kunnen worden. Wat daarbij helpt, is ons online designtool dat mede op basis van AI onmiddellijk of uiterlijk binnen twee uur een motor/tandwielkast ontwerp digitaal beschikbaar maakt en door machinebouwers in hun CAD ontwerp geïntegreerd kan worden. Hiermee zijn we uniek in de markt.’

‘We kunnen geen 1,7 miljoen producten op voorraad houden en werken dus nauw samen met onze leveranciers’

‘Waar machinebouwers vaak tegenaan lopen, is dat klanten soms het gebruik van bepaalde merken voorschrijven’, vervolgt Van Oss. ‘Dit doorgaans vanwege standaardisatie, of programmeertaal, wat vaak bij servo-toepassingen het geval is. Voor de tandwielkasten bieden wij voor elk merk echter een 1:1 Apex alternatief met exact dezelfde specs, kwaliteit en maatvoering. Bovendien hebben we alles dat we produceren altijd ergens op voorraad, wat de drempel verlaagt om bij ons te kopen.’

1,7 miljoen producten

Itsme is een technische groothandel die maar liefst 1,7 miljoen producten in het programma heeft. De naam itsme staat voor Industrial Technology Supply Mechanical Electrical en het bedrijf levert aan de industrie, machinebouw, modulebouwers en industriële installateurs. Taco Leeflang, directeur van itsme, legt de voorraadstrategie van het concern uit. ‘We kunnen uiteraard geen 1,7 miljoen producten op voorraad houden en werken dus heel nauw samen met onze leveranciers. Producten die dagelijks, wekelijks of maandelijks worden besteld houden we bij itsme op voorraad. Voor andere producten zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze toeleveranciers met wie we zo mogelijk realtime voorraad- en beschikbaarheidsinformatie uitwisselen.’

Snel schakelen

Naast producten van andere merken heeft itsme ook de producten van Apex Dynamics in haar programma. Volgens Leeflang eist met name de MRO markt heel veel van de flexibiliteit en logistieke snelheid van zowel itsme als haar toeleveranciers. ‘Mechanische delen zijn aan slijtage onderhevig en moeten op een gegeven moment vervangen worden. Bij kritische machines gebeurt dat (soms ook op basis van metingen) preventief en dat is dan redelijk goed in te plannen. Maar er gaat ook wel eens iets onverwacht kapot en dan moet je snel kunnen schakelen. Dit zowel in technische zin als logistiek. Vaak zijn defect geraakte oudere motoren en/of tandwielkasten niet meer in dezelfde uitvoering leverbaar en daarvoor moet je dan snel een 1:1 alternatief kunnen bieden. Iets wat je misschien niet standaard op voorraad hebt, maar dat wel tijdig in onze uitgebreide keten beschikbaar is. Betreft het specifiek tandwielkasten, dan kunnen we doorgaans een beroep doen op de voorraden van Apex Dynamics.’

PFAS verklaring

Los van snel de juiste componenten kunnen leveren, doemen er steeds meer andere uitdagingen op. ‘Zo moet je tegenwoordig ook een PFAS verklaring bij je producten leveren’, vertelt Van Oss. ‘In metaal zit dat uiteraard niet, maar wij kwamen erachter dat juist in het foodgrade smeermiddel dat we in bepaalde tandwielkasten toepasten PFAS bleek te zitten. Inmiddels zit er dus een ander smeermiddel in. Dit moet je als leverancier op voorhand in orde hebben. En daar blijft het niet bij, want straks moeten producten ook zijn voorzien van informatie over de CO­ 2 footprint en de recyclebaarheid. Als je al het ‘papierwerk’ op orde hebt én snel kunt leveren, dan heb je een voordeel op de concurrentie.’

Online informatie uitwisselen

‘Waar we uiteindelijk naartoe willen, is dat we realtime in de voorraad- en productiebestanden van onze toeleveranciers kunnen kijken’, aldus Leeflang. ‘Iedereen denkt dat we dit allang op grote schaal doen omdat dit technisch ook kan, maar niets is minder waar. Zelfs of misschien wel juist de grote fabrikanten zijn daar nog heel terughoudend in. Die stellen (nog) geen realtime info beschikbaar over de leverbaarheid van componenten. Je wilt weten of een product direct beschikbaar is en zo niet wanneer dan wel. Aan statische informatie heb je dan niets. Zoals Thom reeds stelde is de keten gebaat bij betrouwbare en realtime informatie met betrekking tot specificaties, verkrijgbaarheid en overige milieu- en productdata. Daar zijn we continu mee bezig om concurrerend te kunnen blijven.’