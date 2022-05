In een smart factory besturen intelligente machines en logistieke systemen zichzelf. Ze wisselen continu data uit over de productieprocessen en reageren automatisch op veranderingen. Softwaredienstverlener MPDV, expert in manufacturing excellence solutions (MES), organiseerde recentelijk een webinar over de vraag hoe het ervoor staat met die smart factory en hoe klanten ernaartoe kunnen groeien. Spuitgietbedrijf Timmerije in Neede implementeerde ruim twee jaar geleden de MES-oplossing HYDRA van MPDV en is al een aardig eind op weg.

Uiteindelijk nemen de systemen zelf de beslissingen

Timmerije produceert met zijn 130 medewerkers hoogwaardige complexe kunststoffen spuitgietproducten op meer dan vijftig machines. Die worden wekelijks alles bij elkaar al snel 75 keer omgebouwd. In de productie worden meer dan 1.500 verschillende soorten kleur- en grondstoffen gebruikt, en meer dan 1.600 verschillende matrijzen. Timmerije had een gedateerd MES-systeem draaien en koos voor HYDRA van MPDV onder meer vanwege het scala aan mogelijke modules, die bovendien gefaseerd ingevoerd kunnen worden. Het gaat om modules voor zowel productiecontrole, kwaliteitsmanagement als human resources. ‘Nu kunnen we bijvoorbeeld in detail volgen welke machines bezet zijn, welke orders daarop geproduceerd worden en wanneer ze gereed zijn’, vertelt Pim Peeters, controller & IT-manager bij Timmerije, tijdens het webinar. ‘Gekoppeld aan ons ERP-systeem biedt het MES de tools om onze kwaliteit en leverbetrouwbaarheid verder te verhogen en te leveren tegen de juiste kosten.’

In de productie staan nu zeventien terminals waarop medewerkers kunnen inloggen om te zien wat er moet gebeuren. Plus grote overzichtsschermen waarop alle machines zijn weergegeven met een kleurstatus: welke draaien productie, welke zijn in ombouw, welke hebben een storing? Peeters: ‘Er is veel informatie beschikbaar, onder meer over de overall equipment effectiveness. Voor zo’n uitgesproken ombouwfabriek als Timmerije is dat kengetal cruciaal.’

Hij noemt de MES-implementatie een uitdaging omdat er uiteenlopende machines van diverse merken en leeftijden op de werkvloer staan, elk met eigen software. ‘Het was een spel tussen onze technische mensen, de specialisten van MPDV en de machineleveranciers.’ En het gaat nog steeds door: ‘Nu zijn we bezig de procesdatamodule te implementeren om ons spuitgietproces nog beter te beheersen. We willen fouten en problemen met machines en matrijzen in een nog vroeger stadium detecteren. Hiermee gaan we de komende maanden live.’

Control loop

MPDV heeft zijn hoofdvestiging in het Zuid-Duitse Mosbach, een kleine honderd kilometer boven Stuttgart. Het legt zich al decennia toe op het ontwikkelen en implementeren van MES en bouwt ook in Nederland zijn klantenkring gestaag uit. Accountmanager Charles van der Pluijm: ‘In 2016 hebben we ons vierstappenmodel voor de implementatie van een smart factory gepubliceerd, met bij iedere stap een whitepaper. Vorig jaar kwam daar de publicatie From the 4-Stage Model to a Control Loop of the Smart Factory bij. Er gebeurt zoveel in de industrie, technisch en organisatorisch. Productiesystemen verzamelen steeds gedetailleerdere informatie. Bedrijven moeten inspelen op kortere levenscycli, kleine batchgroottes en een steeds hogere productiviteit.’

De vier stappen gelden onverminderd voor wie wil uitgroeien tot een slimme fabriek. Het begint met de transparante fabriek (met data over werkplekken en machines). De volgende stap is de reactieve fabriek (kwaliteitsmanagement en productieplanning komen erbij). Dan volgt de autonome fabriek (met veel zelfregulering aan de hand van alle data). Stap 4 is de functioneel gekoppelde fabriek (met interfaces tussen ERP, MES, PLM en alle andere systemen). Productiebedrijven zitten in uiteenlopende fasen, aldus Van der Pluijm. HYDRA speelt daar met zijn modules flexibel op in. Bovendien is er nu ook HYDRA X, dat focust op AI.

Beslissingen

MPDV heeft een helder beeld voor ogen, vertelt Henry Eckhardt, senior productmanager smart factory solutions vanuit Duitsland tijdens het MPDV-webinar. ‘Vandaag de dag maken de MPDV-producten industriële productie transparant, in de nabije toekomst komen ze met voorstellen voor productiebeslissingen. En uiteindelijk nemen ze zelf die beslissingen: AI controleert en reguleert de complete productieprocessen.’ Samen met AI-specialist PerfectPattern uit München richtte MPDV daarom Aimes (Artifical intelligence for manufacturing excellence solutions) op, dat standaard AI-functionaliteit binnen MES integreert en klantspecifieke projecten uitvoert. ‘We hebben het over reinforcement learning: productiesystemen leren continu bij en brengen de productieplanning naar een hoger niveau.’

AMC in Twente

MPDV werkt nauw samen met onderzoeks- en onderwijsinstituten, waaronder Fraunhofer. Maaike Slot, research engineer en digital twinning specialist bij het Fraunhofer Project Center bij Universiteit Twente, vertelt dat ze bouwen aan een advanced manufacturing center (AMC). ‘Die nieuwe fabriek gaat niet produceren, maar toont de nieuwste technologische mogelijkheden. Het wordt een flexibele leeromgeving, waar studenten en bedrijven kunnen ontdekken, experimenteren en testen.’ Connectiviteit, het verbinden van machines aan de digitale infrastructuur, staat voorop.

Slot: ‘Voorheen had je Henk, de go-to person op de werkvloer die alles wist, maar ook voor Henk wordt het steeds moeilijker om overzicht te houden. De industrie is de afgelopen jaren sterk bezig geweest om complexiteit aan productieomgevingen toe te voegen, door robotisering, automatisering, imaging en sensoriek. Het gaat steeds meer om data vangen en er iets mee doen.’ Een MES-systeem vormt daarbij een uitstekende ondersteuning op de productievloer. Middleware gaat volgens haar steeds belangrijker worden. ‘Hoe breng je op basis van de juiste data de juiste informatie bij de juiste persoon?’

