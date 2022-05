PM werkt voor de absolute wereldtop. De motion-specialist uit het Noord-Nederlandse Dedemsvaart is meegegroeid met de toenemende eisen van de markt door flink te investeren in equipment, partners, software en mensen. ‘Tien jaar geleden hadden we een R&D-afdeling met drie, hooguit vier engineers, tegenwoordig hebben we er twintig in dienst.’

Motion-specialist PM is meegegroeid met de toenemende eisen klandizie

De laatste tien jaar zijn de vereisten versneld toegenomen, met name uit de halfgeleider-, medische-technische en analytische markt. ‘Kon voorheen menige klant nog tevreden worden gesteld met een gestandaardiseerd product uit de catalogus, tegenwoordig vragen PM-klanten om oplossingen die specifiek voor hen zijn ontwikkeld en geproduceerd.’ Aldus Gert Lennips, managing director van PM, ontwikkelaar en fabrikant van lineaire precisielagers, wrijvingsloze sledes en positioneersystemen. ‘Dat heeft veel te maken met de toenemende complexiteit van het product van de klant’, weet sales manager Ard Abbink. ‘Zijn kerncompetentie wordt daardoor steeds specialistischer en daarvoor heeft hij al zijn capaciteit nodig. Voor alles daarbuiten laat hij zich graag ontzorgen door specialisten als wij.’

Sneller en nauwkeuriger

Dat betekent dat PM eerder in het ontwikkeltraject van de klant instapt, om aan het eind daarvan een complexere positioneringsmodule te leveren die sneller is en een hogere herhaalnauwkeurigheid heeft, maakt manager R&D en engineering Jan Willem Ridderinkhof duidelijk. ‘We worden tegenwoordig bijvoorbeeld gevraagd niet alleen de lineaire systemen voor een XYZ-stage te ontwikkelen en de produceren, maar ook de onderliggende structuren waarmee die verbonden is aan de machine. Dat moet dan een structuur zijn met een zekere stijfheid. Steeds vaker moeten ze functioneren in een vacuüm, wat weer vergt dat de gebruikte materialen niet uitgassen. Ook kan gevraagd worden een actieve vibratie-isolatie mee te leveren die trillingen meet en absorbeert.’

Hoger opgeleid

Dit op een almaar hoger niveau toeleveren vergt van PM vanzelfsprekend dat het meer technische disciplines in huis haalt, ingevuld door mensen met een hoger opleidingsniveau. Abbink: ‘We hebben tegenwoordig veel mensen in huis afkomstig van een technische universiteit of hogeschool. Wij werken daartoe nauw samen met de technische universiteiten in Delft en Enschede, maar ook met hogescholen. Wij zitten in de curriculumcommissie van de Saxion-opleiding Mechatronica. Zo borgen we dat de steeds complexere vragen die op ons afkomen een goed worden doorvertaald naar de inhoud van het onderwijs.’ Het aantal engineers is vanzelfsprekend ook flink gegroeid. Ridderinkhof: ‘Tien jaar geleden hadden we een R&D-afdeling met drie, hooguit vier engineers, tegenwoordig hebben we er twintig in dienst. En voor grote projecten breiden we dat aantal met gedetacheerden nog verder uit.’

Goede plek

Overigens, vult sales manager Bert Post nog aan: ‘Ook de eisen die aan onze operators worden gesteld zijn flink omhoog gegaan. Daarom onderhouden we ook met de ROC’s intensieve contacten, leiden zelf op en gaan lagere scholen langs om jongeren te interesseren voor techniek.’ Met dat laatste wordt ook ingezet op het verruimen van de arbeidsmarkt voor techniek die in Nederland krap is. Ligt Dedemsvaart, op 180 kilometer van het hart van het ecosysteem rond ASML – een belangrijke klant – dan wel op de goede plek voor het aantrekken van talent? Lennips: ‘Onze ligging is juist een voordeel. We worden hier omringt door steden met technische universiteiten, hogescholen en ROC’s, terwijl je op de arbeidsmarkt hier minder hoeft te concurreren met de grote oem’ers.’

Digital twin

Om de toenemende vereisten te kunnen beantwoorden is niet alleen in mensen geïnvesteerd, maar evenzeer in equipment, software en partnerships. ‘Wij hebben op de werkvloer de beste productiemachines staan. We beschikken over de nieuwste plm-software zodat we van modules eerst een complete digital twin kunnen creëren, de werking ervan grondig kunnen simuleren en testen alvorens die fysiek te gaan produceren. En we werken nauw samen met trouwe partners voor de toelevering van zaken als lineaire motoren en materialen.’

Wereldtop

PM werkt voor klanten over de hele wereld, maar heeft het zwaartepunt van de klantenbasis in Europa en vooral Nederland waar de wereldtop van de semicon ruim vertegenwoordigd is. ‘In principe’, aldus Abbink, ‘praten wij met klanten nooit over andere klanten. Maar als gevraagd wordt of wij voor de wereldspelers in de semicon werken gaan we dat natuurlijk niet ontkennen. En dan word je als bedrijf al snel op één lijn gezet met die technologische wereldtop.’ En terecht, meent hij: ‘In Nederland hebben we als motion-specialist een unieke positie verworven. Maar ook wereldwijd zijn er weinig partijen die kunnen wat wij kunnen.’