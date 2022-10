Mokveld Valves produceert in Gouda afsluiters voor de wereldwijde gas-, olie- en waterindustrie. Zo breed als de klantenkring is, zo uitvoerig is ook de benodigde documentatie voor elk project. Vandaar dat het bedrijf al jaren geleden uitkwam bij de software van PRO.FILE voor documentmanagement en PLM, en daarmee een langdurige samenwerking aanging met PRO.FILE-distributeur PLM Xpert. Nu beide bedrijven dit jaar een jubileum vieren – Mokveld bestaat honderd jaar, PLM Xpert een kwart eeuw – is dit hét moment om de onderlinge samenwerking te belichten. ‘Soms zie ik dat bedrijven kiezen voor een pleister op de wond, maar dat was bij Mokveld zeker niet het geval.’

Mokveld maakt documentenstroom vloeiend met PRO.FILE-partner PLM Xpert

Zoals je van een Gouds bedrijf kunt verwachten, heeft ook Mokveld Valves zijn sporen verdiend in typisch Goudse producten. Honderd jaar geleden begon het nog als reparatiewerkplaats voor machines. Later fabriceerde het stroopwafelijzers voor de bekende Goudse stroopwafels en werkte het voor de lokale industrie voor de keramieksoort plateel. De plateelbakkers vertrokken halverwege vorige eeuw uit Gouda, al was het ook in die tijd dat het gasveld in Groningen werd ontdekt. Dus maakte Mokveld een switch waar het nog altijd de vruchten van plukt, door zich voor de gasindustrie – en ook de olie- en watersector – te richten op de ontwikkeling en productie van zogeheten afsluiters. ‘Je kunt onze systemen het best vergelijken met een waterkraan’, vertelt Mokveld-ceo Stefan Weeber. ‘Je kunt ze heel precies openen en sluiten, en zo heel nauwkeurig de stroom door de leidingen reguleren.’

In de fabriek in Gouda rollen jaarlijks ongeveer tweeduizend van die afsluiters van de band. ‘Alles made to order’, zegt Weeber. Mokveld richt zich op afsluitersystemen met grote diameters en hoge drukken en doet dat in de gaswereld voor partijen zoals de NAM en Gasunie. ‘We beginnen bij 20 bar; dat is het minimum. De meeste systemen leveren we voor drukken tussen de 100 en 150 bar, maar we leveren ook oplossingen voor 690 bar. Voor wat betreft de diameter zien we veel 16-inch-afsluiters door de fabriek gaan. Bepaalde afsluiters kunnen we ook maken voor leidingen tot 72 inch in diameter.’

Klaar voor waterstof

Mokveld is de grondlegger van de zoheten axiale afsluiter voor de olie- en gasindustrie. In de afsluiter zit een zuiger die in lijn beweegt met de as van de leiding. Druk je die zuiger tegen de zitting aan, dan kun je de stroom volledig afsluiten, of het nou om een gas of vloeistof gaat. De aansturing van de zuiger gebeurt elektrisch, pneumatisch of hydraulisch. ‘Dat laatste doen we het minst’, aldus Weeber. ‘Hoewel we opereren in traditionele markten waar niet snel wordt veranderd als een technologie zich heeft bewezen, kiezen toch steeds meer klanten voor een elektrische aandrijving.’

Het grootste deel van de eigen business haalt Mokveld uit de gasindustrie. Weeber: ‘Vanwege de energietransitie wordt er momenteel veel gesleuteld aan de Europese gasnetwerken. Bovendien was alles erop gericht dat het gas uit het oosten kwam. Dat wordt nu in een rap tempo omgezet richting andere bronnen, zoals LNG-terminals en gaswinning uit Afrika.’ Weeber zegt klaar te zijn voor de overgang naar waterstof. ‘In sommige lokale projecten doen we het al jaren. Het is nu aan de politiek om groen licht te geven zodat het ook op grotere schaal kan worden uitgerold. Voor ons biedt waterstof een zeer interessant toekomstperspectief, net als de ondergrondse opslag van CO 2 .’

Ook raakt Mokveld steeds meer betrokken in de waterindustrie. ‘Met de kennis die we hebben opgebouwd in olie en gas kunnen we daar nieuwe oplossingen leveren. Jarenlang was waterverlies bijvoorbeeld geen issue. De gevolgen zijn weliswaar minder schadelijk dan bij olie of gas, maar bedrijven krijgen steeds beter op hun netvlies dat er ook daarbij wel degelijk economische en ecologische effecten zijn.’

Noorse goden

Zoals gezegd zijn de industrieën waarin Mokveld opereert zeer traditioneel. Dat betekent in de praktijk dat klanten alles volledig gedocumenteerd willen hebben. Er moeten tekeningen en een gebruikershandleiding worden meegeleverd, kwaliteitsprocedures moeten worden vastgelegd en er moeten certificaten bij van het materiaal. Ook zijn er wisselende eisen voor het manufacturing record book. Zelfs aan de vorm van alle documentatie zitten regels.

Weeber: ‘Ook al gaat alles tegenwoordig vooral digitaal, toch willen sommige klanten nog altijd een kopie op papier. Ze vragen van ons dan om alle documenten bijvoorbeeld aan te leveren in groene ordners, op het Amerikaanse letter-formaat (iets breder en korter dan het A4-formaat, red.), met speciale rugcodering en tabbladen. Voor een leek klinkt dat wellicht overdreven, maar zo’n klant krijgt van al zijn toeleveranciers documentatie en wil dat per project netjes archiveren. Als wij dan ineens op A4-formaat zouden printen, past de documentatie wellicht niet eens meer in de kast.’ En het gaat nog verder: ‘Projecten in Noorwegen krijgen bijvoorbeeld vaak de naam van een Noorse god, met een flitsend logo. Dat logo moet overal op terugkomen, op alle documenten, met een speciaal front sheet, en zelfs in het lettertype dat zo’n partij heeft gekozen.’

Dozen vol documentatie

Omdat de hoeveelheid documentatie per project over de jaren heen groeide van een goedgevulde map naar hele boekwerken tot zelfs dozen vol, en iedere klant verschillende wensen en eisen op tafel legde, werd het voor Mokveld een hele klus om alles perfect te krijgen. ‘Onze document controllers hadden een eigen database opgezet, maar het werd simpelweg te complex’, aldus Weeber. ‘Ook omdat die documenten vaak een paar keer op en neer gaan en je dus met verschillende versies te maken hebt. Ons eigen papieren archief begon gewoon vol te raken.’

Het moest makkelijker en beter, bleek uit klanttevredenheidsonderzoeken. Dus ging het Goudse bedrijf een jaar of twintig geleden op zoek naar een professioneel documentmanagementsysteem (DMS). ‘We wilden een pakket dat we zelf konden inrichten’, herinnert Weeber zich. ‘Omdat alle klanten net wat anders vroegen, moesten we het systeem naar onze hand kunnen zetten, zonder afhankelijk te zijn van de leverancier.’

Net even verder kijken

Mokveld zocht en kwam uit bij de software voor documentmanagement en PLM van het Duitse PRO.FILE. Waarmee het ook koos voor PLM Xpert, dat vanuit Bergambacht het competence center is voor PRO.FILE in de Benelux. ‘PRO.FILE was toen nog vooral bedoeld voor engineers en tekenkamers’, vertelt Hugo Botter, managing director en oprichter van PLM Xpert. ‘We wisten al wel dat PRO.FILE ook heel goed in staat was om met niet-CAD-achtige documenten om te gaan, maar Mokveld was een van de eerste bedrijven in Nederland die het pakket ook op die manier ging toepassen.’

Botter roemt Mokveld om het feit dat het bedrijf verder keek dan alleen een goed DMS. ‘Voordat je met de implementatie van zo’n oplossing begint, moet je natuurlijk eerst achterhalen waar de pijn zit. Maar het is verstandig net even verder te kijken dan je neus lang is. Want de pijn die je ervaart, heeft misschien wel een oorzaak die ergens anders in de organisatie ligt. Soms zie ik dat bedrijven een puntoplossing kiezen, als een pleister op de wond, maar dat was bij Mokveld zeker niet het geval. Ze hebben er een oplossing gezocht waarmee de document controllers geholpen waren en ook naar de behoefte van andere, meer technische afdelingen gekeken, omdat iedereen uiteindelijk toch samenwerkt. Ik vind dat heel sterk.’

Vijftig jaar archief

In de loop der jaren heeft Mokveld PRO.FILE steeds verder uitgerold binnen de organisatie. Zo maken naast de projectorganisatie en document controllers ook de engineeringafdeling en tekenkamer er gebruik van. Ook r&d, met de verschillende CAD/CAM-systemen, is erop aangesloten. ‘Dat maakt alles veel inzichtelijker’, aldus Weeber. ‘Omdat we weten wanneer iets binnenkomt, en wanneer iets moet worden verstuurd, kunnen we er veel beter op sturen. Kritiek op onze documentatie krijgen we ook bijna nooit meer.’

De afsluiters van Mokveld zitten vaak op kritische plaatsen in een installatie. Dat betekent dat de afsluiters een label hebben en de hele documentenstroom direct beschikbaar moet zijn voor service of onderhoud. ‘Dan is het ideaal als je gelijk de betreffende file kunt ophalen’, weet Weeber.

Een uitdaging is wel dat de Goudse afsluiters dertig tot veertig jaar meegaan. Soms weten gebruikers niet eens meer dat er een Mokveld-systeem is geïnstalleerd en is de papieren documentatie verloren gegaan. Als er toch iets mee aan de hand is, kloppen ze aan in Gouda. Het archief gaat meer dan vijftig jaar terug. Voor een deel is dat nog op papier, maar steeds meer komt ook digitaal beschikbaar. Weeber: ‘We kunnen vrij snel de juiste documentatie boven water halen. Ook voor oude systemen. Dan heb je natuurlijk wel gelijk een mooi haakje om eens te gaan praten over een update die wellicht beter aansluit bij de eisen van nu.’

Openheid

Naast de oplossing voor de documentenstroom gebruikt Mokveld steeds meer van de PLM-functionaliteiten die PRO.FILE biedt. Ook heeft het bedrijf inmiddels de overstap gemaakt van Oracle, waarvan het destijds nog gebruikmaakte, naar Microsoft SQL Server. ‘Wat ons wat hoofdbrekens heeft gekost, is de aansluiting naar onze vestiging in Kuala Lumpur’, herinnert Weeber zich. ‘We hebben toen zelf de link tussen de Oracle-database en servers moeten bouwen.’

‘Inmiddels zit die multi-site-technologie in PRO.FILE’, benadrukt Botter. ‘Sowieso is het een oplossing die snel evolueert. Dat komt onder meer omdat het een open pakket is. Mokveld kan zelf opties en functionaliteiten toevoegen.’ Weeber: ‘Die openheid is een belangrijke reden dat we voor PRO.FILE hebben gekozen. Dat PLM Xpert hier om de hoek zit, maakt de samenwerking extra fijn.’